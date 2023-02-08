Крымские сейсмологи надеются, что о них вспомнят после трагедии в Турции

Крымская сейсмология родилась после масштабного землетрясения в 1927 году, однако после распада СССР отрасль пришла в упадок – старые специалисты доживают свой век. Все риски воздействия окружающей среды должны учитываться при изыскательских работах, на которых современные застройщики предпочитают экономить, чем подвергают опасности жильцов многоэтажных комплексов.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымская сейсмология в настоящее время находится только на балансе университета, она не финансируется государством, как это должно быть. Возможно, что после инцидента какое-то внимание будет, но хочется быть оптимистом – у нас коллектив возрастной, хоть специалистов у нас осталось много классных, которые могут решать возникающие сегодня задачи, даже учитывая сложившуюся ситуацию», – подчеркнул он.

Проблема, по словам ученого, возникает на этапе изыскательских работ перед проектированием зданий. В смете расходов на изучение геологических особенностей территории будущей застройки отводится минимальная часть, что, по итогу, приводит к неверной оценке рисков. Свою лепту в искажение параметров безопасности вносят подрядчики, меняя проекты и используя иные технологии и материалы.

«Потому что и сам проектировщик, и государственные органы должны вести контроль за качеством строительства, чтобы оно соответствовало проекту. Но, вообще-то, мы опираемся даже при изысканиях на стационарную среду, но есть моменты, которые выходят за пределы нашего понимания и, более того, если честно говорить, зачастую у нас отрезок на котором стараются сэкономить средства, это как раз изыскание, – пояснил Вольфман. – Не проектное решение, не само строительство, а как раз изыскание считается, что так, чепуха. А от того, какие выводы сделали изыскатели, какие они факторы учли, их воздействие – от этого будет уже зависеть сейсмоустойчивость здания».

Последнее крупнейшее землетрясение в Крыму было зафиксировано в 1927 году. Тогда в течение года в Крыму была создана первая в России сеть стационарных постоянных наблюдений в Севастополе, Ялте, Алуште, Феодосии, и с тех пор она работает в непрерывном режиме – на дежурстве находятся семь станции от Севастополя до Керчи.

«Служба-то есть, но, к сожалению, сегодня мы вспомнили землетрясение, и телефон обрывают, а завтра мы забудем о том, что происходило, и также мы забудем про крымскую сейсмологию», – подчеркнул ученый.

Тем не менее, толчки в 7 и 8 баллов возможны на большей части полуострова, а Южный берег – это 9-балльная зона.

«Те разрушения, которые мы видим в Турции, наверняка за десятку – это уже вне возможности строителей. У нас по нормам в десятибалльных зонах строительство сооружений массового пребывания вообще запрещается. То есть, тут какие бы ты мероприятия не принимал, скорее всего, они могут быть подвержены разрушению, – считает Вольфман. – Другое дело, что в Крыму землетрясение такой силы не однозначно. Мы живём в сейсмически активном регионе магнитудой 7-8 баллов, что вероятно по самым пессимистическим прогнозам. Ежегодно в Крыму регистрируют от 50 до 250 землетрясений, но они очень слабые, население их не ощущает. Но, тем не менее, они есть. И они опасны вторичными явлениями, процессами, которые могут вызвать обвалы, оползни и так далее, со всеми вытекающими последствиями».