Крымские селекционеры работают над новыми сортами ялтинского лука для русского Черноземья

Крымские селекционеры работают над тем, чтобы ялтинский лук мог произрастать не только на Южном берегу Крыма, но и в степной зоне, и даже в русском Черноземье.

Об этом сообщила заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, он может произрастать по всей территории Крыма, но на Южном берегу считаются более благоприятные условия именно для накопления определённых эфирных масел, которые влияют на качество. Тем не менее, у нас этот лук тоже получается, и сегодня мы работаем как раз над улучшением качества этого лука. Ялтинский лук – это не только фиолетовый цвет и плоская форма. Тот сорт ялтинского лука, который создан у нас в институте – он имеет особые показатели качества. Во-первых, у него должно быть максимально шесть-семь чешуек. Во-вторых, мы всё время работаем над улучшением качества лука, над его полезными свойствами. Мы проводим биохимические исследования, чтобы понимать, какие важные для здоровья человека вещества там находятся и улучшаем его в этом направлении, то есть и во вкусовом, и в лекарственном плане», – заверила Радченко.

Руководитель филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Крым Николай Саблин добавил, что в любом случае самым сладким будет лук, выращенный в традиционных местах – поселках Голубой залив, Краснокаменка, Запрудное.

«Ялтинский лук – это бренд. Но и среди белого лука-репки есть очень вкусные и ароматные сорта, в которых нету горечи, гликозидов. Но в ялтинском луке собрались и внешние факторы, и вкусовые. Конечно, этот бренд надо развивать. Растёт он везде. Я знаю, что в Белгородской области выращивают ялтинский лук, и достаточно хороший. Но он накапливает очень много гликозидов, острых веществ, поэтому он немножко островатый. Степной тоже будет не лишен остроты, а самый сладкий лук, конечно, это в районе Фороса. Это я лично знаю, там когда-то работал. Он растет на бедных, горячих каменистых почвах. Если наука за лук взялась – это хорошо. Они могут вывести сорта, которые будут отвечать покупательскому спросу – сладость, красивый вид и длительное хранение», – подчеркнул Саблин.