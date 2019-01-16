Крымские сенаторы поспорили с Матвиенко

16.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди пожаловалась сегодня на заседании Совета Федерации на нехватку кадров в медицине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В большей степени не хватает медиков в сельских районах и узконаправленных врачей-специалистов. Этот вопрос актуален не только для республики Крым», – сказала Ковитиди.

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Сенатор также сослалась на свои беседы со студентами крымской медицинской академии, которые пожаловались ей на безработицу.

«Возможно, нужно вернуться к распределению. Не все, что было раньше, так плохо. Государственное распределение — доступный механизм обеспечения права студентов на защиту от безработицы», – сказала Ковитиди.

Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отказалась выносить эту проблему на обсуждение профильного комитета.

«Общая позиция палаты: возвращаться к старому мы не будем. Это противоречит Конституции. Есть много новых механизмов, которые активно используют субъекты РФ. Это целевое направление студентов. Они получают стипендию от регионов. Возвращения к обязательному распределению не будет», – сказала Матвиенко.

Второй крымский сенатор Сергей Цеков решил поддержать свою коллегу.

«Проблема в том, что те, кто поступает в институты по целевому направлению, к сожалению, во многих случаях не возвращаются назад и не работают. У меня такая информация от министерства», – сказал Цеков.

Позиция Матвиенко не изменилась. Она считает, что регионы должны грамотно заключать соглашения со студентами, чтобы, в случае их отказа ехать по направлению, – иметь возможность взыскать с них средства, затраченные на их обучение.