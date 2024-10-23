Крымские строители столкнулись с высоким спросом на жилые комплексы премиум-класса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Крыму растет спрос на объекты премиум-класса с развитой инфраструктурой и дополнительными опциями, как медицинский и СПА-центры, объекты торговли и общепита.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил руководитель одной из компаний-застройщиков Крыма Тимур Власенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается отмены ипотеки с господдержкой, мы ожидали, что рано или поздно это произойдёт. Мы понимали, что это не может быть вечным инструментом. Безусловно, спрос в какой-то степени упал, но я проанализировал третий квартал 2023-го и 2024-го годов и не увидел существенного падения по продажам. Наоборот, больше спрос на объекты премиального класса. И как мы продавали в среднем на 1 миллиард рублей в квартал, так и продаём. Выручки стало даже немножко больше за счёт увеличенной цены продажи и качества объекта. Упал ли спрос? Скорее, нет. Где-то есть немножко ограничения, но открылись новые ниши, новые возможности. Это не плюс – это конъюнктура рынка, к которой любой из застройщиков адаптируется», – подчеркнул он.

По словам эксперта, если раньше покупателю было достаточно предоставить только квартиру у моря, то сегодня к этой квартире должен быть СПА-комплекс, спортивные сооружения, парковки и пр. По этой причине соотношение расходов на строительство и на инфраструктуру выровнялось.

«Мы выбираем жильё комфорт-класса, которое тоже строится в большом количестве, и качество этих объектов тоже улучшается из года в год. Мы хотим видеть качественные проекты, мы хотим видеть хорошую, красивую архитектуру. К примеру, красивый фасад, а это значительное удорожание. Красивая кровля – это тоже удорожание. Стеклопакеты не однокамерные, а двухкамерные – это существенное удорожание. Входные группы, двери и дизайнерские лобби – это всё требует денег. Но хочется создавать объекты, которые будут радовать наш глаз, наших сограждан и наших гостей. Это, наверное, внутренний запрос и желание улучшать Крым», – заключил Власенко.