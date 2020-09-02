Крымские судостроители научились обходить санкции

02.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Крымские судостроительные предприятия научились обходить санкции при участии в электронных торгах на российских площадках.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил организатор Севастопольского международного морского бизнес-форума Алексей Малько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Малько, предприятия из Крыма в тендерной информации не раскрывают своего местоположения, чтобы не попасть под санкции. Эксперт также подчеркнул, что сегодня крымские судостроительные предприятия могут реализовывать различные проекты, в том числе и закупая иностранное оборудование.

«Есть проблемы, конечно. По некоторым аспектам оборудования российские производители отстают, но тем не менее, все начинается с конструкторского бюро. Если мы даем техническое задание конструкторскому бюро сделать корабль такой-то длины, такой-то ширины с такими-то техническими данными, таким-то оборудованием, то в принципе это реально.

Понятно, что, может быть, какие-то двигатели, другие механизмы будут чуть-чуть похуже, чем они будут за границей, но тем не менее, это все реально сделать. Даже если поставить иностранное оборудование, уже есть опыт крымских предприятий.

Форум наш выходил с предложениями в Минпромторг, к президенту, к правительству Российской Федерации и сейчас вносятся программы – например, если предприятие участвует в тендерных торгах с севастопольскими предприятиями, то есть такие программы, государственные механизмы, которые не высвечивают это предприятие. То есть не показывают иностранцам, никому не показывают, что оно здесь участвовало, что оно здесь было. Это нормально, это такая наша специфика», – заявил Малько.