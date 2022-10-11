Крымские суды встали на сторону киевского «Динамо» в споре за 3 гектара муниципальной земли у моря

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Новости Украины

Администрация Феодосии проиграла судебный спор по возвращению в муниципальную собственность спортивного комплекса и стадиона в поселке Орджоникидзе.

В 2003 году договор об аренде имущественного комплекса КФК «Старт» местный совет заключил с футбольным клубом «Динамо Киев» на 49 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевский олигарх Григорий Суркис мечтал сделать в Орджоникидзе спортивно-тренировочную базу для своей команды – с футбольными полями, 4-этажной гостиницей, тренажерным залом, бассейнами, теннисным кортом, медсанчастью, раздевалками, прачечной, подсобными помещениями и многим другим. В обмен обещал протянуть в поселок газопровод. Планы сначала отодвинул финансовый кризис, затем политический, а сейчас и вовсе арендованная земля оказалась в другом государстве.

Феодосийская администрация решила отыграть назад и вернуть 2,8 га у самого моря в муниципальную собственность. Основанием для подачи в суд было указано использование объекта не по целевому назначению, но достаточных доказательств суду представлено не было. Тогда как на разных интернет-площадках некоторое время назад было размещено объявление о продаже земельного участка и строений на нем за 130 миллионов рублей.

Арбитражный суд Крыма также указал, что администрация письменно не направила арендатору предупреждение о нарушении договорных условий, а срок аренды в 49 лет позволяет тянуть хоть до последнего дня. Интересно, что ответчиком от имени «Динамо Киев» в суде выступил адвокат Василий Пьяникин, который защищал уличенного в хищении более 57 миллионов рублей экс-вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

Стараниями Пьяникина и при поддержке суда ООО «Футбольный клуб «Динамо Киев» сохранил право аренды на весь комплекс в Орджоникидзе. Кроме того, суд снял запрет на передачу имущества в субаренду или переуступку права аренды иным лицам. Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд в Севастополе оставил это решение в силе.

«Руководство футбольного клуба, экс-игроки и действующие игроки выступают за бойкот российских спортсменов, спонсирует террористов из «Азова», но при этом у них есть в пользовании земля в российском Крыму и они за неё бьются в судах и побеждают, так как крымские суды встают на их защиту, – возмущается крымский блогер Александр Талипов, который на своем телеграм-канале опубликовал решение суда. – Конечно же есть вопросы к иску от администрации Феодосии: составили так, чтоб заранее проиграть, очевидно, специально».

Напомним, что руководство Крыма инициировало принятие закона для национализации имущества украинских политиков, олигархов, бизнесменов и аффилированных с ними структур. Но на федеральном уровне такие меры поддержаны не были. В результате деньги, заработанные в Крыму, украинские бизнесмены тратят на поддержку ВСУ и нацбатов.