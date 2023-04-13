Крымские сыровары и производители сладостей уходят на рынки Краснодарского края, поскольку основной туристический поток направляется на левый берег Керченского пролива.

Появился спрос на крымскую продукцию и в новых регионах РФ, где не только изучают ассортимент, но готовы к регулярным поставкам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали торговать в Краснодарском крае, потому что тут все грустно, и думаю, что сезон будет такой же. А в Краснодарском крае мы со своей продукцией выглядим достаточно круто, там такое не делают, хотя у них есть производители. Раз в 10 дней практически катаемся. Могу сказать, что со стороны Крыма видно, что расширяют пропускные возможности Крымского моста, а со стороны Краснодарского края как был узенький ручеёк, чтобы сюда въехать, так и остался. Поэтому в сезон головная боль будет большая, особенно для отдыхающих, если Краснодар не пойдёт нам на встречу и не сделать со своей стороны тоже самое, что делается в Крыму, – рассказал фермер-сыровар Владислав Дудка.

– Здесь реализацию не прекращаем, но ищем партнёров, для чего, собственно говоря, приехали на выставку «РосЭкспоКрым» и «РестоОтельМаркет», чтобы знакомиться, чтобы с хорикой налаживать контакты. Кстати, в этом году активно стали проявлять интерес рестораны».

По словам сыровара, активный интерес проявляют и торговые сети Запорожской области, хотя в соседней Херсонщине нет проблем с молочной продукцией. Но за 9 лет крымские производители ушли далеко вперед по вкусовым качествам и оформлению товаров.

Осваивать новый рынок отправились и производители кофейных аппаратов. Предприятие из Казани после успешного старта в Крыму расширило свое представительство ДНР и ЛНР.

«На новых присоединённых территориях тоже понимают, что кофе любят все. И, соответственно, наш бизнес для запуска понятен: аппарат легко обслуживать, содержать, он требует затрат. Ингредиенты мы тоже продаём, все приобретается на сайте, и один человек может обслуживать до 5 аппаратов сам, – рассказал соучредитель компании и главный юрист Александр Дубровин. – Это не уличные аппараты. Мы ставим их в МФЦ, в администрациях, в офисных зданиях. Чтобы точка не была нулевой, достаточно 3-4 продажи в день. Даже если есть какой-нибудь маленький бизнес-центр или офис будет 10-20 человек, которые будут периодически пить кофе, вы уже будете в плюсе. Общепит это такая вещь, а кофе такой популярный продукт, что по большому счету это гарантированная прибыль».

Крымские десерты с натуральными ингредиентами и без сахара пока на новые регионы не нацелены. По словам бренд-менеджера одного из предприятий Оксаны Черныш, несмотря на падение туристического потока продажи сладостей растут.

«У нас продажи выросли, но в силу того, что кто-то ушёл с рынка и больше перераспределение на другие регионы России, – отметила она. – Потому что в Кисловодске, в Сочи очень большой поток клиентов. На одной из выставок мы познакомились с людьми, которые заинтересовались нашей продукцией. Хотелось бы, чтобы был сезон в Крыму, и нашу крымскую продукцию попробовали в Крыму».