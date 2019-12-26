Крымские татары из российского Крыма дали жару на фестивале в Стамбуле

26.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока заукраинские и меджлисовские псевдоаналитики распространяют мнимые данные относительно смертельного положения коренных народов в Крыму, крымские татары проводят международные фестивали в соседних странах.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько слов о проведении в Стамбуле Международного фестиваля крымскотатарской культуры, он состоялся 14 декабря, при активном содействии местных объединений этнических крымских татар и представителей бизнеса.

В мероприятии приняли участие крымскотатарский ансамбль песни и пляски «Хайтарма», Крымская федерация национальной борьбы «Курэш», Общественная телекомпания «Миллет», Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, представители Крымского федерального университета и духовного управления мусульман Республики Крым.

Целью фестиваля была демонстрация богатого культурного наследия крымских татар и донесение до турецкой общественности достоверной информации о ведущейся в Крыму работе по его сохранению.

Мы рассматриваем это как безусловно позитивное событие, способствующее налаживанию связей между крымскими татарами, которые проживают в Крыму с внешним миром, в частности, с гражданским обществом в Турции», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что это и есть те самые контакты, «которые можно и нужно поддерживать и стимулировать».

«И самое главное – это возможность через общение, через нормальные гуманитарные связи узнавать друг о друге, о достижениях, о проблемах, о том, в общем-то, чем по-настоящему живут люди, а не опираться на мнимые гуманитарные данные тех, якобы аналитиков, которые за последние пять лет в Крым и не ездили», – добавила представитель МИД.