Крымские татары назвали марш Чубарова-Джемилева бессмысленной пиар-провокацией врагов собственного народа

20.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

«Марш на Крым», который планируют осуществить члены запрещенного в РФ Меджлиса, будет использован исключительно для их пиара.

Крымские татары за последние шесть лет могут наглядно посмотреть и сравнить те преобразования, которые провела Россия.

Со стороны же Украины они получили лишь отключение электроэнергии, различные блокады и разруху.

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Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил крымский ученый Умер Абдулгазиз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте просто проанализируем – сейчас уже мы в 20-м году. У нас есть опыт предыдущего аналогичного марша, чем он закончился. Это при том, что происходило, когда еще граница серьезно не была обустроена и какие-то вольные хождения могли быть позволены. По большому счету, если сказать, это уже настолько устарело, это позавчерашний день.

Сейчас привлечь кого-то этими маршами, лозунгами, выкриками… Я больше прагматик и ценю людей по конечному результату. Вот, что ты сделал, будучи 20 с лишним лет лидером, что сделал? Что построено? Этот марш – ради Бога, но что он несет? Дороги, детские сады, школы, какие-то образовательные учреждения более высокого уровня? Для чего, вот цель?

Если это просто ради шумихи, какого-то пиара и на этом все дело закончить, с выгодного ракурса заснять и пользоваться потом в совершенно других целях. Я думаю, что и у народа уже очень хороший опыт по результатам прошлых событий, и плюс к этому – и месяц Рамадан… и что будет с коронавирусом и прочее. На мой взгляд, это совершенно необоснованное и бессмысленное действие, которое принесет крепкую головную боль и ничего больше…

Здесь можно сравнение провести – с одной стороны забота, проявленная в виде строительства школ, детских садов, укрепления материальной базы учебных заведений, а с другой стороны, что мы получили – перекрыли воду, лишили электричества.

Я на своем горьком опыте – мне пришлось трагические события в нашей семье пережить, уходила из жизни наша бабушка и это все проходило при полном отсутствии электричества. Как нам приходилось проводить все мероприятия – на генераторах, на всем остальном. Просто на весы поставить и сравнить, что дали те, что дали эти», – резюмировал Абдулгазиз.