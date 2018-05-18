18.05.2018, Москва, Елена Острякова
  329 просмотров
Крым, Общество, Россия, Украина

Крымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине


Благоприятные условия для развития крымско-татарского народа есть только в Российской Федерации.

Об этом в интервью изданию «Россия для всех» сказал российский писатель крымско-татарского происхождения Рустам Арифджанов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Я считаю, что крымско-татарский народ – это один из родственных друг другу тюркских народов России, один из братских мусульманских народов Российской Федерации. На Украине этого будущего нет. Там нет других тюрков. Здесь же нужно развиваться так же, как балкарцы в Кабардино-Балкарии, карачаевцы в Карачаево-Черкесии, кумыки в Дагестане и так далее», – сказал Арифджанов.

Он полагает, что крымские татары, уехавшие на Украину, должны вернуться в Крым и принять российское гражданство – чтобы «стать крымскими татарами, а не украинскими, не львовскими, не киевскими».

В качестве негативного примера ассимиляции он привел крымско-татарскую диаспору в Турции.

«Около миллиона человек эмигрировали из крымского ханства в Турцию. И где эти крымские татары? В Турции нет такой национальности! Есть турки – потомки крымских татар. Они там ассимилировались. А в России крымские татары есть, сохранились, несмотря на все испытания, как нация», – подчеркнул Арифджанов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть