18.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Крымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине

Благоприятные условия для развития крымско-татарского народа есть только в Российской Федерации.

Об этом в интервью изданию «Россия для всех» сказал российский писатель крымско-татарского происхождения Рустам Арифджанов.

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«Я считаю, что крымско-татарский народ – это один из родственных друг другу тюркских народов России, один из братских мусульманских народов Российской Федерации. На Украине этого будущего нет. Там нет других тюрков. Здесь же нужно развиваться так же, как балкарцы в Кабардино-Балкарии, карачаевцы в Карачаево-Черкесии, кумыки в Дагестане и так далее», – сказал Арифджанов.

Он полагает, что крымские татары, уехавшие на Украину, должны вернуться в Крым и принять российское гражданство – чтобы «стать крымскими татарами, а не украинскими, не львовскими, не киевскими».

В качестве негативного примера ассимиляции он привел крымско-татарскую диаспору в Турции.

«Около миллиона человек эмигрировали из крымского ханства в Турцию. И где эти крымские татары? В Турции нет такой национальности! Есть турки – потомки крымских татар. Они там ассимилировались. А в России крымские татары есть, сохранились, несмотря на все испытания, как нация», – подчеркнул Арифджанов.