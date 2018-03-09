09.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Крым, Политика, Россия

Крымские татары осознали ошибку: Пора идти на российские выборы


Крымские татары совершили ошибку, не принимая участия в российских выборах в течение четырех лет. Об этом в эфире телеканала «Миллет» сказал генеральный директор строительной компании «Индустрия развития» Энвер Эмираджиев.

«Мы как-то сразу не отреагировали, а нужно было. Мы могли голосовать и выбирать своих депутатов во все уровни власти. Тогда бы у нас ситуация была бы другой. Нам нужны такие условия, чтобы мы могли реализоваться. Мы должны подготовить молодежь, и у нас будет уже в каждом районе свое представительство. Появится доверие народа к власти, потому что у власти будут сами крымские татары», – сказал Эмираджиев.

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Он полагает, причина в том, что Украина приучила крымских татар не доверять государству.

«Сейчас мы должны дружно выйти на выборы президента и показать всему миру, что мы являемся частью государства российского. После этого разговоры, которые мы слышим по телевидению от соседей, прекратятся. И мировая общественность будет по-другому на это смотреть», – сказал Эмираджиев.

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