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27.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Украина
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Крымские татары откроют Украине дорогу к союзу с Турцией – Бессмертный

Создание крымскотатарской автономии поможет Украине создать военно-политический союз с Турцией.

Об этом на канале политолога Юрия Романенко заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, кандидат в президенты Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымские татары – дорога в Турцию, а это создание того же самого Балто-Черноморского союза, военно-политического союза. Это двусторонние соглашения, украино-турецкие и прочее, это совсем иной фактор силы. Дальше вы идете к идеологемам [идеолога ОУН] Юрия Липы, который рассказывает – страны Черноморского бассейна, их влияние на Россию, на империи европейские, империи азиатские и так далее», – сказал Бессмертный.

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