Крымские татары ответили Чубарову на призыв терроризировать авто с наклейками Z

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Обрюзгшие от сытой жизни на западных грантах бежавшие в Киев главари экстремистского меджлиса выдают желаемое за действительное, уверяя в существовании многочисленного заукраинского подполья в Крыму, готового взять в руки оружие. Но начать предлагают с акции против автомобилей с символами Z – резать им колёса и блокировать выхлопную трубу монтажной пеной или картошкой.

Комментируя такой экстремистский посыл, экс-председатель райсовета Бахчисарая, советник главы Крыма Рефат Дердаров отметил, что подобными заявлениями беглые меджлисовцы в который раз демонтируют, что они против своего народа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если отследить, что сегодня происходит на фронтах, как идёт реальное наступление наших войск, то этим людям ничего не остаётся делать – они чувствуют, что пришёл «конец сезона», и каждый хочет максимально вбросить. Такими заявлениями, что «1000 крымских татар готовы сегодня взять оружие», – разбрасываться нельзя, нужно подумать о своём народе. Если мы себя считаем лидерами или патриотами, нельзя такие вещи говорить. Потому что народ наш здесь живёт. И брать в руки оружие, картошкой блокировать выхлопную трубу – это до такой степени глупо», – заявил Дердаров в эфире «Крым 24».

Он считает, что меджлисовская верхушка абсолютно продажна и озвучивает то, что заказывают спонсоры.

«Как только перестанут финансировать, будут говорить обратное. Скажи им сейчас, что нужно хвалить Россию, вопрос только в цене – начнут хвалить. Среди 300-тысячного крымско-татарского населения за глаза определить 1000 в подпольщики – это не так сложно. Но если не сидеть в кабинете, общаться с людьми, понимать настроения и взгляды, то эта информация на 99,9% из разряда: «что-то же нужно говорить». Господин Чубаров ездит в дорогой машине, холеное лицо, сытый, довольный. А нам он предлагает готовиться к худшему, укреплять стены мешками с песком и прятаться в подвалах. Не знаю, какую цель человек преследует, но это равносильно той радости, которую он излучал, когда взорвали мост», – отметил Дердаров.

Офицер запаса Руслан Сакаев прокомментировал утверждения меджлисовцев о якобы действующем в Крыму заукраинском бандподполье под названием «Атеш» (в переводе – пламя, аналогично называется известный крымско-татарский детский танцевальный ансамбль).

«Атеш» – это наш детский танцевальный ансамбль, который недавно давал концерт в Москве, где всем очень понравилось выступление. Других «Атеш» нет. Чтобы этот «Атеш» разгорался, кто-то должен им руководить – не оттуда, сидя в кресле, сытый и довольный своей жизнью. Хотя, если коснуться основ человека, то какую он нацию и народ представляет? Какой «Атеш» он представляет, и что он хочет от этого? Вообще, есть ли у него дети и внуки, кто они? Потому что, по всей видимости, он потерял не только связь со своим народом, но и связь с рассудком, если делает такие высказывания. Этот человек давно пошёл по скользкому пути, сдался, согласился, и все его ордена-медали говорят о том, что он далеко не крымский татарин, и его «Атеш» – это безрассудство», – заключил Сакаев.