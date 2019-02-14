14.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму разгорелся скандал из-за выхода в свет нового учебника по истории полуострова, который, как ожидается, будет использоваться в школах республики. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, представляющий крымских татар, заявил протест против главы нового учебника, посвященной коллаборационизму части населения полуострова во время Великой Отечественной войны.

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«В Крыму в силу специфики национального состава населения германское командование оперативно приняло меры для того, чтобы расположить к сотрудничеству крымских татар, часть которых встречала оккупантов в некоторых городах и деревнях букетами, угощала фруктами и вином, видя в них освободителей… Большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали», – говорится в одном из разделов, посвященных коллаборационизму.

Учебник написан рядом авторов, коллектив возглавил Проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета имени Вернадского, доктор наук Сергей Юрченко.

Содержание учебника счел возмутительным депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он опубликовал специальное заявление, призвав изъять книгу из оборота, и провести расследование.

«Эту ситуацию нужно расследовать и, на мой взгляд, очень серьёзно разобраться в причинах ее возникновения и сделать выводы. Пренебрегать и так презирать российских граждан крымскотатарской национальности, как и любой другой национальности, в нашей стране никому не позволено. Эта глава из учебника истории должна быть изъята или переписана, а её автор просто обязан принести извинения», – написал Бальбек.

По его мнению, такие строки в российском учебнике играют на руку бежавшим на Украину меджлисовским экстремистам.

«Фактически с подачи авторов учебника разыгралась партия в интересах Украины, где сейчас различные изгои крымскотатарского народа верещат о сознательных унижениях крымских татар», – рассуждает депутат.

Позицию Бальбека раскритиковал один из авторов учебника, крымский политолог, замглавы Общественной палаты республики Александр Форманчук. В комментарии «ПолитНавигатору» он заявил, что Бальбек «вынес сор», не разобравшись в проблеме, и для начала ему стоило бы встретиться с авторским коллективом.

«Я удивлен таким безграмотным отношением депутата Государственной Думы Руслана Бальбека к данной теме. Для начала пусть бы он встретился с авторами учебника, проговорил бы эту тему, потому что авторы учебника, когда работали с разделом, исходили из той источниковедческой базы – историки работают с источниками. И чистота источниковедческой базы для историка имеет краеугольное значение, она лежит в основе чистоты исторической правды. Сначала бы Руслану Исмаиловичу надо бы разобраться, а потом выступать с такими блогами.

Я считаю недопустимым депутату Госдумы делать такие заявления, не разобравшись в сути дела. И потом, что значит слово «расследовать»? Мы в какое время живем, и в каком государстве? Я ставлю большой знак вопроса над словом «расследовать».

Профессор Юрченко является настоящим ученым, историком, он доктор наук, на всякий случай! Профессор Юрченко возглавлял коллектив авторов этого учебника, и этот коллектив несет полную ответственность за все, что там написано. Мы этой ответственности не боимся», – заявил Форманчук.

Еще один из авторов, профессор Александр Герцен сообщил, что в Минобразования республики уже назначили встречу, где будут разбирать ситуацию, и возложил ответственность на издательство «Просвещение», которое должно было заняться редактурой учебника.

«Завтра, по идее, должна быть встреча в Министерстве образования, так нас ориентировали, авторов. Я один из авторов. У каждого автора ответственность за свой раздел. Редактора у нас нет, редакция была на ответственности издательства «Просвещение», московского. У нас руководитель проекта – Юрченко Сергей Васильевич. Каждый автор отвечает только за то, что писал он. Я не знаю, к сожалению, в чем суть претензии – мне сбросили некоторые материалы из интернета, но в целом мне картина непонятна еще. Будем следить за тем, что там разворачивается, и какие нужны конкретные данные, материалы, претензии, по каким именно разделам, в чем именно состоит несогласие или возмущение», – отметил Герцен.

«ПолитНавигатор» связался с профессором Юрченко, который указан главным автором учебника, однако Сергей Васильевич не смог оперативно ответить на вопросы, сославшись на занятость.

Было у учебника и несколько рецензентов, среди которых сенатор от Крыма, глава Русской общины полуострова Сергей Цеков. Он допустил, что в учебник будет необходимо внести правки.

«Я за 15 дней до ее выхода прочитал, у меня было очень много правок. Потом с удивлением узнал о том, что книга напечатана, а ни одной моей поправки не было. Первый блин комом. Я тоже не удовлетворен ее содержанием. И по другим разделам, и по той части, о которой говорит Бальбек, но не считаю правильным эту книгу изымать, ее надо поправлять, надо прорабатывать второе издание», – сказал Цеков «ПолитНавигатору».

«Вообще, история сама по себе несет очень мощный идейный заряд, а у нас, к сожалению, нет общей точки зрения и идеи. Что касается коллаборационизма крымских татар во время Великой Отечественной Войны, то коллаборационизм был, а что, не было?» – также отметил сенатор.