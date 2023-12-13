Крымские татары попросились в Государственную Думу

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Крымские татары хотят быть представленными в Совете Федерации или Госдуме, а еще иметь некую общественную структуру, выступающую от имени и в интересах народа. На строительстве школ, газо- и водопроводов, асфальтированных дорог в местах компактного проживания проблемы реабилитированных народов не заканчиваются, и для их актуализации нужны политические лидеры, как Исмаил Гаспринский.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Евпаторийского городского совета Эльдар Ибрагимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что за последние 10 лет инфраструктурные проекты в местах компактного проживания поменяли настроение крымских татар.

«Поверили, потому что есть власть, которая может отвечать за свои слова, и она может реализовывать эти проекты. При этом при всём, необходимо усиливаться, не надо останавливаться на достигнутом. Мы сегодня говорим о дорогах, а нужно сделать ещё больше. И сейчас, поддерживая нашу политическую силу, политический курс, нашего президента, нам нужно усиливаться в этом направлении, усилиться в вопросах защиты культуры, а не просто ждать чего-то… выступать с политической инициативой. 10 лет прошло, осмотрелись, привыкли, и теперь мы полностью интегрированы. Нам нужно входить и в республиканскую повестку, и в федеральную. Да, у нас Чингиз Якубов входит в совет при президенте Российской Федерации. Хорошо было бы, если бы мы в своей среде воспитали сенатора или депутата Государственной Думы», – считает Ибрагимов.

Также он выступает за создание общественной организации, которая будет выступать от имени крымских татар.

«Хорошая идея для того, чтобы защищать и развивать культуру крымско-татарского народа. Это то, над чем мы должны работать. И другие общенародные интересы должны как-то систематизированно внедряться в политику нашего государства. Естественно, что самоорганизация должна быть. Необходимо найти такие инструменты, которые нам бы позволили эту общественную инициативу систематизировать», – убежден евпаторийский депутат.

Его коллега по депутатскому корпусу Симферополя, директор школы Ν44 Гульнара Муртазаева тоже за самоорганизацию крымских татар.

«До сих пор, как правило, они представлены территориальными общественными объединениями – это ТОСы, как общественная организация по месту проживания непосредственно. Это инициативные граждане из мест компактного проживания, которых можно объединить и, собственно, с ними решать проблемы по обустройству инфраструктуры микрорайонов. Конечно, нужны ещё группы в социальных сетях, чтобы было единомыслие. Потому что я за объединение вокруг правильных мыслей и задач. Но сейчас это могут сделать только социальные сети, в силу того, что мы все прекрасно знаем, что такое информационная война. Необходимо объединить все свои усилия в информационном пространстве, чтобы было правильное мышление и коллективная позиция», – считает Муртазаева.

Она добавила, что немаловажную роль играют религиозные организации и общины.

«Не секрет, что крымских татар сейчас объединяет именно религия, поэтому такая форма самореализации и самоорганизации необходима, она создаёт тот фон правильного понимания религии, который здесь испокон веков исповедовали крымские татары. Это, конечно, традиционный ислам. Любой политический курс направлен на достижение целей внешней и внутренней политики государства, в котором ты проживаешь. Конечно, у крымских татар самая главная задача жить, трудиться в поле, и в одном пространстве своей исторической Родины, в данном случае – в составе Российской Федерации. Это то, что на сегодня обуславливает реальную жизнеспособность народа, его реализацию», – уверена депутат.

Ветеран национального движения крымских татар Шевкет Мустафаев напрямую обратился к президенту Путину – не пора ли определить для крымских татар национального лидера?

«Я должен затронуть немножко тему лидерства: лидеры так просто не возникают и не рождаются, в нормальном сообществе их всегда подготавливают. Возьмите нашу историю: зынджырлы-медресе, Тотайкойский педтехникум, теперь КИПУ – это все учебные заведения, нацеленные на подготовку будущих лидеров. Смогут ли они осилить сегодня проблему, покажет время. Исходя из этого, у меня вопрос президенту: уважаемый Владимир Владимирович, крымские татары в основном, я думаю, поддержат ваши позиции, вашу идеологию и поддержат ваш выбор идти в президенты. И у меня такой вопрос: как вы считаете? Среди крымских татар скоро ли появятся свои Исмаил Гаспринский и Юрий Османов?» – подчеркнул Мустафаев.

Отметим, что прежде от имени крымских татар выступал меджлис – нелегальный этнический орган власти, который при РФ получил статус экстремистской организации. Его лидеры Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров как представители крымских татар входили в состав украинского парламента под флагами националистических партий.

Сейчас при главе Крыма действует Совет крымских татар, который возглавляет сам глава. Его заместителями являются ректор КИПУ Чингиз Якубов и муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.