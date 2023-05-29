Крымские татары поздравили Эрдогана с переизбранием

Любовь Смирнова .  
29.05.2023 18:55
  (Мск) , Симферополь
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Выборы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Турция, Украина


Совет крымских татар при главе Республики Крым поздравил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на третий срок.

Это открывает новые перспективы для развития крымско-турецких экономических связей, говорится в заявлении совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет крымских татар при главе Республики Крым поздравил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с...

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«Результаты выборов показали, что Турция свободная суверенная, демократическая страна, граждане которой вам доверяют свое настоящее и будущее. Вы именно тот президент, который любит свой народ и думает о социальном и экономическом благосостоянии своих граждан, а также политическом статусе и независимости своей страны, подчеркивается в документе.

– Российский Крым и Турция, крымско-татарский и турецкий народы имеют много общего: нас связывает история, культура, традиции и общие ценности. Нас объединяют многовековые узы России и Турции, а также современное многогранное сотрудничество. Ваша победа открывает широкие перспективы дружественного взаимодействия между нашими странами, дальнейшей реализации совместных проектов. И это не только проект АЭС «Аккую» и создание газового хаба, но и транспортные, инвестиционные и торговые связи Турции с Республикой Крым».

Совет крымских татар пожелала Эрдогану крепкого здоровья и больших успехов в реализации планов и начинаний на благо дальнейшего развития плодотворных турецко-российских отношений.

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