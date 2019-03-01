Крымские татары предлагают дать им больше в российской власти – в обмен на снижение влияния меджлиса

01.03.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Россия могла бы использовать крымских татар, чтобы добиться признания российского статуса полуострова. Об этом в интервью ForpostTV заявил лидер общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представительство крымских татар могло бы провести работу, прежде всего, в туркоязычных странах: Турции, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, – чтобы они признали Крым российским. Через тюркскую составляющую можно было бы развеять мифы во всем мусульманском мире, а это полтора миллиарда населения», – сказал Абдураимов.

По его мнению, крымско-татарский народ сможет выполнять дипломатические функции, если будет представлен в российской власти. Для этого крымский татарин должен стать одним из руководителей. Кроме того, должно быть расширен депутатский корпус крымских татар.

«Если бы такой депутатский корпус был создан, можно было созвать депутатов всех уровней под эгидой одного из руководителей Крыма. И где бы тогда был тот меджлис? Сейчас крымских татар среди депутатов почти нет. Наш народ должен принимать во власти адекватное участие в рамках численности, значимости для международных отношений и того, что они автохтоны», – сказал Абдураимов.

Пока же, по его мнению, сохраняется опасность того, что влияние запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис среди крымских татар будет сохраняться.

«Чем дольше мы будем топтаться на месте и не привлекать их строительству нового Крыма, тем дольше влияние меджлиса будет не только сохраняться, но и увеличиваться. Сообщество будет замыкаться в своих проблемах и все больше отчуждаться от государства. Крымские татары – это часть мощного тюркского сообщества, в котором более 300 млн человек. Братья тюрки пристально следят, что происходит с каждым народом. Именно поэтому Китаю до сих пор не удалось ассимилировать уйгуров», – сказал Абдураимов.