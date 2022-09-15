Крымские татары призвали к жёсткому пресечению попыток подорвать поддержку СВО

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Меры реагирования на провокации со стороны лояльных к украинскому нацистскому режиму крымских татар должны быть жестче, а разъяснительная работа – конкретнее и эффективнее. Проявлениям толерантности и либеральности в период военной специоперации не место, поскольку на кону дальнейшее существование всего государства.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказали лидеры общественного мнения из числа крымских татар.

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«Власти делают не мало для этого, чтобы был мир и покой. Конечно, я за то, чтобы ужесточить в наших условиях лояльные меры, вести разъяснительную работу, может быть, на входе каждого заведения повесить какую-то памятку, статью кодекса, если люди не понимают очевидных вещей. Другой вопрос, это наше гражданское общество и наш отклик на эти все проявления, – отметил ректор КИПУ им. Февзи Якубова, депутат Госсовета Крыма Чингиз Якубов. – Действительно, слишком добрыми мы были в отношении таких вещей, на многое закрывали глаза, списывая на толерантность, ожидали понимания. Сегодня это может стать нашей фатальной ошибкой. Нужно уже встречаться, вести разъяснительную работу. Такое проявление в какой-то мере бросает тень на наш крымско-татарский народ. Наши свадьбы проходили в другом ключе, и надо пересмотреть отношение, вернуться к традициям, к истокам. Нужно помнить, что прежде всего мы являемся мусульманами. Как можно так подвести и народ и главу республики? И вообще вызвать негативную реакцию у славянского населения. Мы – единый сегодня Крым – это территория межнационального согласия. Наверное, такого иммунитета, как у нас, крымчан, ко всяким таким внешним воздействиям – нет ни в одном субъекте, потому что мы прошли не простой исторический путь».

Советник главы Республики Крым Эрвин Мусаев добавил, что меры реагирования на провокационные выпады будет более жесткими, поскольку работа по подрыву имеет системный характер.

«Специальная военная операция уже идёт седьмой месяц, и нужно осознать, где мы находимся. Первые несколько месяцев у людей, может быть, не было осознания. Возможно, где-то не хватало разъяснительной работы, не везде на местах люди были проинформированы, но по истечении полугода каждый уже должен для себя осознать, что идёт борьба за то, чтобы сохранить нашу страну, наши идеи, наши семьи, наших детей и ближайшее развитие на столетие. Поэтому с каждым разом наша реакция все будет более жёсткой. Потому что время для раскачки и снисходительного отношения к таким провокаторам уже прошло, – подчеркнул Мусаев. – Не надо думать то, что произошедшее – это ошибка, случайность. Это системная работа наших врагов по подрыву идеологических основ Крыма как колыбели всей нашей страны. Нужно понимать, что Крым всегда являлся точкой роста того, что происходило дальше в России. Поэтому наш враг дальше будет вести идеологические подрывы, чтобы показать какую-то уязвимость нас самих. Но я хочу предупредить всех людей, которые будут совершать такие провокации, что реакция будет ещё жестче».