Крымские татары просят квоту во власти в обмен на обещание изменить позицию Турции

12.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Оппозиционные меджлисовцам крымские татары хотят создать на полуострове свой аналог организации, легализовать его во власти и добиться официальными признания республики российской территорией тюркскими странами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью крымскому журналисту Заиру Акадырову глава общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов заявил, что легализованные во власти представители крымских татар могут обратиться к тюркским странам с просьбой о признании итогов референдума 2014-го года.

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По словам Абдураимова, для этого необходимо иметь крымско-татарское представительство на высшем должностном уровне республики, а также определенную квоту в законодательной власти.

«Надо в кратчайшие сроки вписать крымских татар в государственное строительство нового Крыма. Один из руководителей Крыма – спикер, глава республики или премьер должен быть представителем крымско-татарского народа, который должен быть ответственным за программу возрождения, развития и сохранения крымских татар и контролировать выполнение в Республики Крым ключевых законов, связанных с равноправием…

Должны быть созданы условия для адекватного представительства крымских татар в законодательной ветви власти, должен быть избран депутатский корпус, начиная от Госсовета, заканчивая муниципальными и сельскими советами из числа представителей крымских татар.

И тогда можно было бы собрать, в качестве представительного органа крымско-татарского народа, депутатов всех уровней под патронатом и председательством этого руководителя…

Тогда этот представительный орган, избранный по законам Российской Федерации, легитимность которого не будет вызывать никаких сомнений, может выйти с инициативой, прежде всего, к своим тюркским братьям и народам, странам с тем, что права и возможности крымско-татарского народа в российском Крыму восстановлены в полном объеме, они сами участвуют в управлении регионом наравне с другими народами и при этих условиях тюркские страны признали бы Крым частью Российской Федерации. По просьбе представительного органа крымско-татарского народа…

Если представительная делегация поедет в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Турцию и обратятся с такой просьбой, наши братья тюрки не откажут в этой просьбе крымско-татарскому народу», – заявил Абдураимов.

Напомним, что ранее посол Турции в Киеве заявлял об отказе Анкары признавать воссоединение Крыма с Россией.