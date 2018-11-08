Крымские татары разочаровались в меджлисе – в России оказалось неплохо

08.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Крымские татары разочаровались в деятелях запрещенного в РФ меджлиса, которые из Украины пытаются дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Об этом в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет» заявила член Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили.

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«Люди за эти годы морально истощены. Всем надоело разрываться на две части. Все больше крымских татар понимают, что все не так, как нам диктовали наши соседи. Люди начинают понимать, что нам неплохо. Мы перестали кричать и начали понимать, где наш путь созидания. Люди это стали понимать не от призывов и лозунгов, а от того, что они разочаровываются в другой стороне», – сказала Селендили.

По ее словам, тех крымских татар, которые в 2014 году уехали на Украину, обманули пообещав, что «бывшие земли Крымского ханства объединят с центром автономии в Херсоне», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Люди не понимают, что само устройство государства не позволяет это сделать. Никто этого делать не будет сейчас, если 30 лет этого никто не делал», – сказала Селендили.

Она осудила деятелей меджлиса за то, что они не помогают крымским татарам, перебравшимся на Украину

«Они понимают, что людей все меньше и меньше. За ними только кучка людей, которую они называют «караваном». Но караван – в Крыму, и он идет в сторону мира. Люди видят, что строят детские сады, школы, дороги. Никто не хочет терять своих детей в АТО, ехать, непонятно куда. Всем хочется стабильности с перспективой», – сказала Селендили.