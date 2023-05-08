Крымские татары в Великую Отечественную. Это замалчивалось до сих пор

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Среди крымских татар есть полные кавалеры Ордена Славы и герои Советского Союза, но их истории мало известны и нуждаются в популяризации. К тому же, почти в каждой семье есть свои защитники Отечества, о которых ничего не известно общественности.

Об этом шла речь в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымские татары, как граждане Советского Союза, встали на защиту своей Родины от немецко-фашистских захватчиков, – отметил старший преподаватель кафедры истории КИПУ Расим Кадыров. – Некоторые из них уже служили в РККА, некоторые были мобилизованы, и по разным данным от 30 тысяч до 60 тысяч человек воевали на разных фронтах в разных подразделениях – это и генералитет, это офицерский состав и, конечно же, рядовые. Крымские татары героически прошли все военные кампании и, более того, после войны также героически преодолевали трудности, с которыми им пришлось столкнуться».

Самым известным примером мужества, чести и доблести крымских татар в годы Великой Отечественной войны является дважды герой Советского Союза, летчик-ас Амет-Хан Султан. Но помимо него есть еще семь героев СССР, а также награжденные орденами и медалями, о которых мало что известно.

Хотя в процентном соотношении крымские татары, участвовавшие в сражениях, входили в пятерку наиболее проявивших себя. Но вся информация о фронтовиках находится в семейных архивах.

«Мы должны начать с самих себя, взрослое поколение должны знать свою историю, сами же дома рассказывать, детям показывать. Сейчас XXI век, в интернете можно все найти, – отметил советник главы Крыма Рефат Дердаров. – Конечно, хотелось бы, чтобы было больше журналов, больше печати, чтобы проходили вечера в библиотеках. Если народ будет дома об этом говорить, он и на улице будет. Потому что, конечно, Амет-Хан Султан не единственный, у нас есть полные кавалеры Орденов Славы, и хочется, чтобы их именами называли школы, улицы, чтобы был баланс какой-то, чтобы не забывали о них. Просто издать календарь с нашими героями Великой Отечественной войны, много предпринимателей, которые могут поддержать финансово тираж и выпустить, даже в каждый дом занести – уже будет какая-то капля в этом аспекте».