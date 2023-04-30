Крымские ученые не поддержали предложение из Думы об отказе от изучения английского языка

Английский язык остается языком международного общения и программирования, и отказаться от его изучения в одночасье невозможно и даже опасно. Время эпохи великих географических открытий, когда англосаксы колонизировали наиболее интересные для себя территории и насадили там свой и язык, отменить нельзя, поэтому использование английского, скорее, вынужденный компромисс, чем политическое пристрастие.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» старший преподаватель кафедры английской филологии института КФУ им. Вернадского Николай Вовк прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева вывести преподавание английского языка в факультативную часть школьной программы, а высвободившиеся часы посвятить урокам НВП, астрономии и черчения.

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«Я конечно, не совсем с этим согласен, – отметил педагог. – В целом я занимаюсь языками уже несколько десятков лет, и английский мой основной. И я не считаю, что он каким-то образом кому-то угрожает. Как только мне обозначили предмет разговора, я почему-то сразу вспомнил нашего президента Владимира Владимировича Путина, который пел песню на английском языке, аккомпанируя себе на рояле. Здесь есть объективные факторы. Конечно, население Китая, который соревнуется с Индией, уже перевалило за 1,5 миллиарда. Но у китайского языка в течение длительной истории так и не получилось стать языковым лидером во всём мире. А англосаксов это получилось. Их небольшие территории – это Британские острова, где они стали доминировать и подмяли под себя остальные народности, этносы которые там жили, и потом, в целом, развивались и оказывали значительное влияние. У них сильный флот, как мы знаем, они везде путешествовали и, соответственно, могу сказать, например, я занимаюсь нигерийским вариантом английского языка, они приплыли даже в Нигерию, то есть, на ее современную территорию. И там сумели различными способами вытеснить представителей Голландии, которые раньше высадились. Английский язык, благодаря способностям его носителей к колониализму, а это длилось веками, распространился по всему миру. И сложно китайскому языку в короткий промежуток времени его заменить».

Вовк добавил, что на английском в совокупности говорят около 1 миллиарда человек, и простота изучения сделала его доступным для многих, тогда как выучить китайский способны не все. На международных симпозиумах и конференциях английский используется как язык общения вовсе не потому, что таким образом выражается поддержка Лондону или Вашингтону, а исключительно из доступности английского на разговорном уровне.

Кроме того, английский является языком программирования, и программы на русском пишут энтузиасты ради интереса, но никак не для коммерческого успеха.

«В СССР были языки программирования на русском, – рассказал гендиректор компании по разработке приложений и сервисов в нейронных сетях Станислав Ашманов. – Я помню сам учился в седьмом-восьмом классе, и мы писали программы на русском. Но сейчас весь мир пишет на языках программирования английским языком. При этом, конечно, языки программирования позволяют использовать не латинские символы. То есть, можно иероглифами написать название переменных, можно кириллицей. Можно просто взять исходники компиляторов и интерпретаторов существующих популярных языков программирования, например языка «Питон» и в нём заменить даже просто автозаменой и слова, и сокращения с английского на русский. Задача не очень сложная и точно не годы на нее уйдут, но вопрос ещё в том, что этот язык должен популярность набрать, потому что, всё-таки, любой продукт не живёт без пользователей. Язык программирования – такой же продукт, и если мы говорим про то, что хочется создать язык программирования, то надо сперва понять, а кто будет сообществом, которое будет использовать этот язык? Все мировые технологии именно в сфере ИТ – они американские, причём не европейские, не азиатские, а именно американские. И нам войти туда и попытаться продвинуть эту идею с русским языком – это, по сути, только про Россию и про соседние страны. Есть энтузиасты, которые делают уже там российские языки программирования, но, мне кажется, не хватает админресурса и понимания, того как такой язык мог бы стать полезным».

Напомним, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил уменьшить количество часов преподавания английского языка в школах.