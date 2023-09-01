Крымские учёные обсудили новый учебник истории с разделом об украинском национализме

Новые учебники истории, которые в этом году поступили в школы для 10 и 11 классов, дают представление о событиях последних 50 лет, но в иной трактовке, чем это было принято в учебниках 90-х и нулевых годов. Развал СССР представлен как крупнейшая геополитическая катастрофа, Сталин – как победитель в Великой Отечественной войне, а украинский национализм – как насилие агрессивного меньшинства.

Такую точку зрения в эфире «Крым 24» высказали крымские педагоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Историк, член президиума Русской общины Крыма Александр Шевцов отметил, что учебник критикуют те, кто не готов уходить от классовой трактовки исторических событий,

«Все основывается на интересах. К сожалению, от этого мы никуда не уйдём. Есть социальные группы, есть учёные, которые эти группы представляют и озвучивают, и есть профессура, которая не читала еще учебник, хотя электронный вариант в интернете был, но подвергают его критике. Например, по какой причине? Классовый подход отменили. Нет классового подхода. Раньше мы привыкли объяснять причинно-следственные связи борьбой классов. Теперь это несколько смягчено, несколько по-другому трактует события. Понятно, что определённые группы людей, которые диссертации на этой почве защищали, они не согласны. Они критикуют, они выступают против. А с другой стороны, конечно, которые искренне заинтересованы в том, чтобы детям был дан учебник действительно достойный. Я понимаю, что учебник писали очень быстро, и скажу честно, торопливость нужна при ловле определённых существ. А вот в истории нужно быть очень тщательным и осмотрительным при подборе фактов, подборе цитат, думать, как это отзовется. Например, я узнал, что когда было нападение Грузии на Южную Осетию, в это время проходила Олимпиада, и президент Медведев находился в Пекине. Я протёр глаза и еще раз прочитал. Все знают, что Путин был на Олимпиаде, а Медведев находился в Москве. Может быть, это несоответствие кому-то из учащихся не будет резать глаз, потому что они этот момент не помнят, но мы-то взрослые это понимаем, и этот момент вызывает сомнения», – отметил он.

«И ещё один момент: в ряде случаев надо было дать четкую, конкретную цифру. В 11-м классе о событиях на Украине, бандеровщине говорится: многие десятки тысяч. Не многие, конкретно покажите, сколько! Эта цифра должна потрясти», – считает ученый.

Учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №38 Симферополя, заслуженный учитель Крыма Сергей Таратухин добавил, что в новом учебнике полностью переписаны разделы 70-х, 80-х, 90-х и «нулевых» годов, есть раздел СВО, и дается определение украинскому национализму.

«Мы не должны забывать, что 30 лет на Украине строился проект «антироссия», и языку там отводилась ведущая роль. Немецкий нацизм вырос за 20 лет, где-то с 1919 года после поражения Германии и до 1939-го. Здесь – 30 лет. И вот, в этом учебнике дано определение украинского неонацизма, дословно зачитаю: «это озлобленное национальное языковое культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством», – подчеркнул учитель.

Как пример культурного насилия меньшинства в учебнике приводится судьба античной арки в сирийской Пальмире, которую уничтожили боевики запрещенного ИГИЛ.

«В учебнике очень много таких эмоциональных вещей, которые не какие-то сухие утверждения, а с яркими красивыми примерами. В предыдущем учебнике рассказывалось про события в Сирии, про войну 2015 года, про террористов. В этом тоже есть, есть прекрасная картинка – сфотографирован учебник пятого класса Коровкина, мы все по нему учились. А на обложке изображена арка в Пальмире, эту арку террористы взорвали. Арка, которая существовала там с III века и пережила и арабов, и крестоносцев, и всё остальное. То есть, я считаю, что учебник очень эмоциональный в этом плане, я не ожидал таких вот вещей», – указал учитель истории и обществознания симферопольской гимназии №11 им. Тренева Андрей Губанов.