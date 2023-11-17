Крымские виноделы прогремели на выставке в Китае, несмотря на упорное сопротивление немцев

Немецкие соорганизаторы международной выставки «ProWine China-2023» пытались воспрепятствовать участию крымских производителей, но Крым все равно громко прозвучал на одном из крупнейших в мире винных событий.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участники реагировали отлично. У нас с одной стороны соседи были США, с другой стороны – немцы и итальянцы. Наш стенд был совмещён с Краснодарским краем. Мы объединились потому, что существуют определённый лимиты, и то, что ты можешь сделать один – это маленькая точечка. А когда ты объединяешь свои усилия, то оказываешься в принципе просто на одной площадке, где у каждого свой стенд. И выглядит это более весомо и значимо. Только две частные компании винодельческие от России были самостоятельно, а так мы были в принципе единственными представителями Российской Федерации на этой выставке», – уточнила она.

Участники выставки крымский стенд воспринимали крайне позитивно – приходили, дегустировали вина.

«Ещё раз подчеркну – нашими соседями были Соединённые Штаты Америки, и всё было нормально, никаких движений. Да, мы были все обвешаны флагами России и Крыма, мы кричали, что мы – Крым, заманивали пить крымское вино. Думаю, не услышать нас было достаточно сложно. То есть со стороны участников всё было замечательно», – подчеркнула Слуцкая.

Участие в выставке крымские производители планировали еще с 2019 года. Но поскольку из-за коронавируса Китай был закрыт, поездку приходилось откладывать.

«И через китайских коллег мы определёнными усилиями и просьбами всё-таки выбили себе эту площадь. Начинается застройка, всё согласовано, и в определённый момент, как теперь уже показала практика, наши иностранные партнёры отслеживают новостную повестку, увидели сообщение крымских источников, что делегация Крыма едет в Шанхай. Тут началось. Давайте запрещать участие российской делегации. А стенд уже согласован, он должен застраиваться. В конечном итоге, к сожалению, нам пришлось пожертвовать всеми географическими названиями, даже «Таврида». Они сидели и выясняли в Google, что это такое, и понимали, что это ассоциация с Крымом. Тем не менее, герб Крыма мы всё равно разместили, потому что они не поняли, видимо, что это. И по периметру у нас везде стояли российские и крымские флаги, на нас также были маленькие значки с флагами. Это тоже вызвало определённое негодование со стороны немецких организаторов уже на выставке. Но вы знаете, меня удивила и порадовала реакция китайских организаторов. Они находились, я так понимаю, в равных условиях. И китайцы были настроены отстоять всё-таки нашу позицию. И в тот момент, когда немецкие организаторы потребовали убрать флаги, китайские организаторы говорили: напишите официальное письмо, когда оно придёт, мы вам ответим. Понятно, что оставалось два дня выставки, и никто не собирался на него отвечать», – указала Слуцкая.

По ее словам, это говорит о том, что гражданская позиция, позиция бизнеса и в принципе позиция Китая – действительно расположена к Крыму и к Российской Федерации.