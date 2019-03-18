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18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Сельское хозяйство, Экономика
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Крымские виноделы просят Путина положить конец нечестной практике

В России могут принять закон, который обяжет именовать крымским вином только то, которое изготавливается из винограда, выращенного в на полуострове.

Привязать название к месту производства президента России Владимира Путина на встрече с представителями общественности в Симферополе попросил местный винодел Павел Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор в России местом происхождения вина, которое пишется на бутылке, является место, в котором оно разлито по бутылкам, а не где выращен виноград. У нас до сих пор слово «Крым» могут написать, где угодно. Можно привезти цистерну вина, откуда угодно в мире, это будет «крымское вино». Это серьезная проблема, которая мешает развитию отрасли», – заявил Швец.

В свою очередь, Путин пообещал внести необходимые изменения в отечественное законодательство.

«Я в первый раз слышу, что может быть название определено по месту розлива по бутылкам. Это, конечно, надо поправить. Во всем мире, где производится, там и присваивается название… Конечно, попрошу правительство и депутатов Государственной Думы, чтобы они при принятии нового закона, а сейчас разрабатывается закон о виноградарстве и виноделии, чтобы они учитывали интересы, прежде всего отечественного производителя… а не тех, кто только привозит, обеспечивая рабочие места где-то там, и здесь только разливает по бутылкам», – заявил Путин.

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