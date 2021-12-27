Крымские власти не исключают украинских провокаций в новогодние праздники

Новости Украины

Крымские власти считают, что Украина в любой момент осуществить провокацию в отношении своего бывшего региона, в 2014 году воссоединившегося с Россией..

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, отвечая на вопрос, ожидают ли на полуострове провокаций со стороны Украины или стран Запада на Новый год.

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«По времени точно не определить. Но я ожидаю их провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и США. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации. И наш президент на большой пресс-конференции сказал, что «забалтывать процесс мы не дадим» — ответ по нашим предложениям нам нужен уже сейчас», – сказал постпред Крыма при президенте РФ.

«Говоря о возможных провокациях со стороны Украины в новогодний период, скажу так: если киевская власть хочет своему народу праздники испортить, потому что после их провокации напряжение может резко возрасти во всем регионе, то тем самым она еще раз покажет, как свой народ «любит». Надеюсь, в Киеве подумают, проконсультируются со своими кураторами, что делать, и не будут нагнетать обстановку», – резюмировал Мурадов.