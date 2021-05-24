Крымские власти планируют загрузить оборонными заказами все промпредприятия

24.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Крымские власти внесли в Правительство России предложения, позволяющие загрузить промышленные предприятия республики государственными заказами. В частности, речь идет о подключении керченского и феодосийского судостроительных заводов «Залив» и «Море» к Государственным программам, выполнению субподрядов, а также о создании научно-производственного подразделения Вооруженных Сил на территории Керчи.

Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил во время отчета перед Государственным советом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Аксенова, сегодня средний уровень загрузки крымских предприятий ОПК составляет всего около 62%.

«В Правительство Российской Федерации внесен ряд предложений, которые в случае их принятия будут способствовать улучшению ситуации. Во-первых, это создание научно-производственного подразделения Вооруженных Сил России в Керчи для решения задач в интересах Министерства обороны. Для этого необходимо включение завода «Залив» в перечень организаций в соответствии с Указом Президента от 10 февраля 2018 года.

Во-вторых, считаем необходимым определить судостроительный завод «Море» единственным исполнителем по серийному строительству гражданских судов в рамках реализации Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», а также федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России». Первым проектом предполагается строительство 5 буксирно-спасательных судов в период до 2024 года, вторым – 4 ледоколов. Этот вопрос прорабатывается. В-третьих, мы предлагаем определить завод «Фиолент» в качестве серийного изготовителя и поставщика комплексных систем управления технических средств для малого ракетного корабля проекта 22800, строительство которого запланировано на Амурском судостроительном заводе. В ходе недавнего заседания Морской коллегии при Правительстве РФ под руководством заместителя председателя Правительства Юрия Ивановича Борисова было внесено предложение решить на федеральном уровне вопрос с загрузкой заказами в интересах Минобороны Евпаторийского авиационного ремонтного завода и Научно-исследовательского института аэроупругих систем», – заявил Аксенов.