Крымские власти упрекнули в забытом обещании по квартире Зеленского

Больше 1,5 миллиардов рублей до конца года получит бюджет Крыма от продажи объектов недвижимости украинских олигархов и поддерживающих ВСУ бизнесменов. Деньги пойдут на нужды бойцов СВО, в частности на прокладку коммуникаций к земельным массивам, где военные с крымской пропиской получают по 6 соток для строительства дома.

А в национализированной квартире Зеленского глава парламента Крыма предложил открыть музей борьбы с нацизмом, что вызывает недоумение – квартира находится в жилом доме, и остальных жильцов вряд ли обрадуют экскурсионные группы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видимо, Владимир Константинов не был в ЖК «Император», где находится пентхаус в 130 кв м Елены Зеленской. Пятиэтажный комплекс выстроили на месте хозяйственных построек Ливадийского дворца – рядом до сих пор видны останки оранжереи, где выращивали фрукты к императорскому столу и большой холодный погреб. Как исторические здания оказались у девелоперов – история уже умалчивает, но фактически квартира Зеленского спасла весь комплекс от сноса – признать его незаконным не составило бы труда. Однако теперь для оформления квартиры в собственность республики все здание получит российское «гражданство».

«Там 100 объектов готовится на приватизацию, в том числе и квартира Зеленского. Мне кажется столько ажиотажа возле этой квартиры, много раз мы уже комментировали, что для него такой незначительный актив больше, наверное, символический, чем какой-то реальный. Конечно, для любого россиянина, для любого человека – это большой актив, серьёзный. Но для миллиардера – это совершенно всё такое незначительное. Я думаю, если даже мы сделаем музей там борьбы с нацизмом в этой квартире, тоже было бы неплохое решение, чтобы на все века сделать прививку от нацизма. Или, как вариант, показать, к чему может привести судьба зарвавшегося авантюриста. Он довёл свою собственную страну, сотни тысяч убитых своих сограждан. Абсолютно убеждён, ответственность за это наступит обязательно», – заявил Константинов в эфире «Россия 24».

Он не стал оценивать возможную сумму вырученных от продажи квартиры средств, усомнившись, что кто-то захочет ее приобрести.

«Пускай сейчас сначала она пройдёт процедуру приватизации. Понимаете, для нормального человека жить в квартире Зеленского – это как купить квартиру Гитлера. Такая себе история. Слишком много уже предано внимания этому проекту, может кто-то и возьмёт, только для каких-то совершенно других целей, чем для нормальной мирной семейной жизни. Поэтому мы об этом подумаем», – заверил Константинов.

Однако ему тут же напомнили, как глава Крыма Сергей Аксёнов собирался отдать квартиру многодетным. И самой уместной кандидатурой на получение жилья в элитной пятиэтажке является семья погибшего год назад замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Отдайте Ялтинскую квартиру Зеленского Оксане Стремоусовой и ее детям. Пользы от этого будет явно больше, чем от музея, в который, положа руку на сердце, никто из местных и отдыхающих не пойдет», – подчеркнула тележурналистка, соучредитель фонда «Помогаем нашим» Юлия Витязева.