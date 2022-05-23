Крымские вузы готовы принять абитуриентов из Херсонщины и Запорожья

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Новости Украины

В Крыму этим летом ждут абитуриентов из освобожденных территорий Украины.

Выпускники украинских школ смогут поступить в один из крымских вузов на особых условиях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет не только об абитуриентах Херсонской и Запорожской областей, – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ им. Вернадского Алексей Гусев. – И в прошлые годы обучением в Крыму интересовались из разных регионов Украины, и в этом году тоже».

Однако, в отличие от предыдущих лет, для поступления в вузы Крыма по квоте абитуриентам из Украины надо самостоятельно зарегистрироваться на сайте Минобрнауки РФ, заполнить анкету и пройти отбор. С учетом обстановки в соседнем государстве и специальной военной операции – эта информация не имеет широкого распространения.

«Мы прогнозируем, что какое-то количество ребят из Херсонской области приедут к нам на вступительную кампанию без регистрации на сайте и будут проходить собеседование по тем предметам, которые они не изучали в школе, и сдавать экзамены по остальным, – пояснил Гусев. – Выпускники школ республик Донбасса, вероятнее всего, выберут вузы ближайших регионов РФ – в Воронеже, Ростове, Белгороде».

Всего в этом году в КФУ на бюджетной основе примут 2,4 тысячи человек на бакалавриат, 600 – на специалитет и 1200 в магистратуру.

С начала спецоперации в крымских школах продолжили обучение почти 1,5 тысячи детей из ЛНР, ДНР и Украины. Еще 10 человек перешли в колледжи, 13 – в вузы.