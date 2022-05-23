Крымские вузы готовы принять абитуриентов из Херсонщины и Запорожья

23.05.2022  18:30 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Запорожье, Крым, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

В Крыму этим летом ждут абитуриентов из освобожденных территорий Украины.

Выпускники украинских школ смогут поступить в один из крымских вузов на особых условиях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму этим летом ждут абитуриентов из освобожденных территорий Украины. Выпускники украинских школ смогут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Речь идет не только об абитуриентах Херсонской и Запорожской областей, – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ им. Вернадского Алексей Гусев. – И в прошлые годы обучением в Крыму интересовались из разных регионов Украины, и в этом году тоже».

Однако, в отличие от предыдущих лет, для поступления в вузы Крыма по квоте абитуриентам из Украины надо самостоятельно зарегистрироваться на сайте Минобрнауки РФ, заполнить анкету и пройти отбор. С учетом обстановки в соседнем государстве и специальной военной операции – эта информация не имеет широкого распространения.

«Мы прогнозируем, что какое-то количество ребят из Херсонской области приедут к нам на вступительную кампанию без регистрации на сайте и будут проходить собеседование по тем предметам, которые они не изучали в школе, и сдавать экзамены по остальным, – пояснил Гусев. – Выпускники школ республик Донбасса, вероятнее всего, выберут вузы ближайших регионов РФ – в Воронеже, Ростове, Белгороде».

Всего в этом году в КФУ на бюджетной основе примут 2,4 тысячи человек на бакалавриат, 600 – на специалитет и 1200 в магистратуру.

С начала спецоперации в крымских школах продолжили обучение почти 1,5 тысячи детей из ЛНР, ДНР и Украины. Еще 10 человек перешли в колледжи, 13 – в вузы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть