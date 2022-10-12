Крымские здравницы примут семьи участников СВО за госсчёт

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Новости Украины

Ростуризм рассматривает отдельную программу по оздоровлению военнослужащих ВС РФ и членов их семей за счет федерального бюджета.

Об этом на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень» сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «В этом году на базе наших здравниц прошли оздоровление порядка 300 семей военнослужащих, – напомнил он. – Интересная практика, которую мы сейчас с нашим федеральным агентством по тризму обсуждаем, как отдельную программу по оздоровлению военнослужащих и членов их семей за счёт федеральных средств. В принципе, это серьёзный механизм для поддержки отрасли, потому что отрасли сейчас действительно нужна поддержка».

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Озвученная вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко госпомощь в размере 1,6 миллиардов рублей предназначена для поддержки туриндустрии на период до 1 апреля. По словам вице-премьера правительства Крыма Ирины Кивико, речь идет о выплате по одному МРОТ на официально оформленных сотрудников отелей.

«О средствах господдержки мы будем говорить на днях, – уточнила Кивико. – Сейчас готовится постановление правительства, Ростуризму было дано два дня и вице-премьеру Чернышенко для подготовки документов по поддержке бизнеса. Сумма, выделенная на поддержку Республики Крым и города Севастополя 1,6 миллиардов рублей. Мы совместно с Ростуризмом прорабатывали этот документ, обсуждали с бизнесом. Средства пойдут на выплату минимальной зарплаты для поддержания занятости, чтобы в туристической отрасли не было сокращений до следующего туристического сезона. Эти меры поддержки мы ожидаем буквально на этой неделе от правительства РФ».