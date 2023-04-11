Крымские ждуны снабжают украинцев документами об отдыхе детей с новых территорий

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На Украине продолжают раскачивать тему вывоза с территории боевых действий детей в здравницы Крыма. Украинская прокуратура ушедшей в историю “Автономной республики Крым” решила привлечь к ответственности фирму, которая занималась перевозкой детей, причем не только в Крым, но и обратно.

А изображающий украинское сопротивление телеграм-канал «Крымские партизаны» опубликовал перечень лагерей, где отдыхали дети, с угрозами расправы над всеми причастными к насильственному удержанию малышей, хотя речь идет исключительно о школьниках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В распоряжении прокуратуры оказался договор между туристическим агентством «Атлас» и КФУ им. Вернадского на оказание услуг по перевозке несовершеннолетних из Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей в Крым и обратно. Речь шла о двух группах в количестве 1064 человек – 1 000 детей и 64 сопровождающих. Указанная сумма в контракте составила свыше 15 миллионов рублей.

Действия турагентства украинские прокуроры квалифицировали как коллаборационизм, заодно упомянув, что Крымский федеральный университет им. Вернадского создан незаконно.

Напомним, месяц назад главный университет Крыма, носящий имя российского ученого, оказался в центре скандала с заукраинскими «ждунами». В начале преподаватель кафедры немецкой филологии КФУ Дарья Иваницкая – дочь депутата Сакского городского совета от Единой России Валентина Иваницкого, отличилась в социальных сетях в вышиванке и заставке с украинским флагом, а после оказалось, что супруга ректора КФУ Андрея Фалалеева, уроженка Львова и профессор филиала МГУ в Севастополе Зоряна Герасимчук в августе прошлого года выехала в Турцию и обратно в Крым не вернулась. В таком контексте вполне вероятно, что договоры КФУ попадают к украинским прокурорам целенаправленно.

Найти данные о лагерях, в которых разместили эвакуированных из зоны СВО детей, не составит труда. Большая часть из них входит в ГУП «Солнечная Таврика», который принимал детей и взрослых в 2014 году, затем в 2018-м после экологической катастрофы на «Крымском Титане» из-за водной блокады, организованные группы детей Донбасса еще до СВО. Лагеря «Мечта», «Дружба» и «Лучистый» находятся в Евпатории, теперь уже всероссийской детской здравнице. За помощь детям украинские неонацисты требуют наказать директора предприятия «Солнечная Таврика», депутата Госсовета Крыма Людмилу Ермакову.