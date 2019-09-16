Крымские журналисты выступили на сессии ОБСЕ несмотря на протесты Киева

16.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Представители Крыма приняли участие в Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ, которое проходит в Варшаве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Участникам делегации РФ удалось даже выступить на площадке, несмотря на протесты с украинской стороны. Так, главреду «Крымской газеты» Марии Волконской выключили микрофон, однако после обращения к модератору, ей все же предоставили право выступить.

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Как сообщает информагентство КИА, Волконская заявила об отсутствии цензуры в Крыму, а также пригласила в Крым тех, кто поддерживает антироссийскую и проукраинскую позицию.

«В Крыму зарегистрировано 323 СМИ. У нас активно работают национальные средства массовой информации. На сегодня таких СМИ – 103. Целый ряд СМИ, представленных в Крыму, зарегистрированы в федеральном центре. А это значит, что общее их число намного больше. И вы прекрасно понимаете, что при таком количестве СМИ цензура или тотальный контроль подаваемой информации ни физически, ни технически невозможны… Однако непонятно, чего тогда хотят все те, кто якобы радеет за свободу слова в Крыму: получить реальное представление о ситуации на полуострове или продолжить лицемерно сочувствовать крымской журналистике издалека. А вы приезжайте, последуйте примеру тех иностранных делегаций, а их ежегодно около 150 приезжают к нам и убедитесь, что крымским журналистам не мешают работать», – завила Волконская.

Главный редактор “Крымской газеты” и “Крымского журнала” Мария Волконская выступает на сессии ОБСЕ несмотря на протесты украинской стороны.

Узнав об участии крымчан в составе российской делегации особо возмутились в запрещенном в РФ крымско-татарском Меджлисе.

«Известно о том, что Российская Федерация и в этом году пытается «прорвать” дипломатическую изоляцию оккупированного ею Крыму. При этом, площадки ОБСЕ, особенно Ежегодное Совещание по причинам особого либерализма институтов ОБСЕ, кажутся российской стороне наиболее удобными. Итак, в этом году российская сторона, правдами и неправдами зарегистрировала для участия в мероприятиях в рамках Совещания ряд местных организаций и коллаборационистов, которые будут представлять оккупационные власти Крыма», – заявил в своем блоге бывший депутат Верховной Рады, глава меджлиса Рефат Чубаров.

Он также привел список людей, представляющих Крым на заседании ОБСЕ. Туда, по информации Чубарова, вошел крымские ученые Олег Габриелян, Чингиз Якубов, представители организаций нацменьшинств Иван Абажер, Людмила Радева, Роман Чегринец, Эйваз Умеров, Руслан Баиров, Анастасия Гридчина, Яков Слуцкий, журналисты Ольга Леонова, Мария Волконская, Эдем Исмаилов, Эрвин Мусаев, Айше Шулакова.

Примечательно, что в прошлом году на заседании конференции ОБСЕ в Варшаве по вопросам свободы слова секретарь, проводивший заседание, не позволил выступить представителям СМИ Крыма. Сначала им мешали выступать, постоянно напоминая о регламенте и времени выступления, а потом и вовсе отключили микрофон.