Крымский академик боится, что 50 миллиардов на воду уйдут в никуда

22.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Крыму нужно комплексно решать проблемы водообеспечения. Это значит, что выделенные правительством России 50 миллиардов рублей необходимо потратить не только на латание дыр в трубопроводах, но и на строительство опреснительных станций, поиск новых источников воды и другие мероприятия.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ученый выразил сомнение в том, что выделенные Крыму деньги на местах будут потрачены эффективно.

«Такого особенного оптимизма от того, что эти 50 миллиардов будут очень разумно и рационально использованы, у меня, к сожалению, нет. Потому что с нами, как бы, посоветовались, учли наши позиции – и университета нашего, Таврического, и наших ученых-аграриев, и наших ученых Крымской академии наук, но как-то потом процесс пошел принятия таких волевых решений.

А волевые решения иногда приводят к тому, что, допустим, из Тайганского водохранилища были быстро проведены водоводы к Симферопольскому водохранилищу, а сейчас уже оказалось, что перебрасывать и нечего…

Все-таки, эти программы интегрированного управления и опреснения, очистки, они должны работать в комплексе и должны быть системными работами, а не то, что сегодня петух начал клевать всех нас в связи с острым дефицитом, мы активизировались, мобилизовались, получили 50 миллиардов рублей, «успешно» их растратили на штопанье дыр. Я боюсь, что основная масса этих денег уйдет на ремонт водоводов. Это тоже надо, но, все-таки, надо думать об источниках первичных водных ресурсов, которые нужно получать в комплексе», – заявил Тарасенко.