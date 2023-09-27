Крымский «бархатный сезон» востребован у богатых туристов из новых территорий РФ – эксперты

Любовь Смирнова .  
27.09.2023 18:15
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Туризм, Украина


Отдых в «бархатный сезон» в Крыму востребован на новых территориях РФ, где трудятся командированные сотрудники разных ведомств, строители и дорожники.

Обеспеченные жители новых областей РФ могут себе позволить даже свадьбу в Ялте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отдых в «бархатный сезон» в Крыму востребован на новых территориях РФ, где трудятся командированные...

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Как рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, сделать сити-брейк в Крыму очень популярно среди сотрудников компаний, задействованных в восстановлении новых территорий.

«По поводу портрета туристов – это и подсказка коллегам, и думаю, многие меня поддержат. Индустрия гостеприимства сегодня, рынок получил дополнительный приток не только самих крымчан. Это уже не первый год мы слышим круглогодично, особенно в межсезонье, сложное для Крыма, загружают именно крымчане.

Большой приток сегодня идёт с новых территорий. Там работает большое количество новых сотрудников, строительных компаний, дорожных. Мы знаем, что регионы бурно развиваются, и все, кто там работает, приезжают на выходные в Крым. И этот спрос сильно растёт.

И, кстати говоря, в бархатный сезон, как сейчас отмечают коллеги, идет приток ещё и с новых территорий. И это только новый маркетинговый рынок, новая целевая аудитория для нас. Коллеги и сами сейчас развивают свои туристические направления, реконструируют пансионаты, но дают и нам возможность для Крыма, для крымского турбизнеса заработать», – отмечает он.

Член совета комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко подтвердил – спрос на отдых в Крыму в новых регионах явный.

«Поддержу коллег на 100% – очень много сейчас туристов, как это ни странно, не просто как раньше было беженцев, а именно туристов, порой даже обеспеченных. Более того, не так давно в августе месяце тоже присутствовал на свадьбе – ребята молодые, красивые и обеспеченные, свадьбу отмечали в Ялте. Из Херсонской области ребята. Поэтому однозначно, конечно же, нужно в этих реалиях уметь работать», – заключил Тарасенко.

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