Крымский беглец обещает отыграться на русскоязычных украинцах

18.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не нужны русскоязычные телеканалы, все вещание должно идти на «мове».

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию, бежавший от Русской весны крымчанин Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что мое личное мнение состоит в том, что на подконтрольной территории Украины русскоязычные телеканалы не нужны.

Мы – государство Украина, у нас есть государственный язык и все телеканалы и радиостанции, без исключения, должны работать согласно языковых квот и закона об украинском языке, который функционирует в статусе государственного языка.

То есть, все, что нам надо делать внутри страны, – это развивать украинское телерадиовещание, развивать украинский язык, его распространение для того, чтобы мы могли осуществлять сопротивление информационной агрессии со стороны Российской Федерации», – заявил перебежчик-русофоб.

При этом, чиновник подчеркнул, что на русском языке можно вещать лишь на неподконтрольные территории, передавая туда пропаганду.

«Но телеканал UATV, который является частью мультимедийной платформы именно иновещания, сигнал которого распространяется за границами Украины и на временно оккупированные территории, такой телеканал точно должен работать, создавать русскоязычный продукт именно для оккупированных территорий.

Это нужно воспринимать не как общую историю, а как отдельный спецпроект для отдельных территорий Украины», – рассуждает член украинского Нацсовета.

Костинский также похвастался, что за последние несколько лет удалось выдавить из украинского эфира порядка 80 российских телеканалов, якобы нарушающих Европейскую конвенцию: «За последние четыре года мы выбили из украинского телерадиопространства 80 российских телеканалов за нарушение украинского законодательства и Европейской Конвенции по трансграничному телевидению. И в эти ниши, на эти места пришел 51 украинский телеканал».

Напомним, ранее Украина построила 150-метровую вышку на границе с Крымом. Однако, позже оказалось, что ее сигналы успешно глушит российская сторона, которая с помощью этой же вышки передает вещание своих телеканалов на юг Украины.