Крымский бизнесмен спрятал после огласки товар с украинскими призывами

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Новости Украины

В Симферополе коммерсанты испугались огласки продажи товаров с бирками «купуй українське» (покупай украинское) и избавились от компромата.

Крымский блогер Александр Талипов опубликовал видео и фото придверных ковриков с желто-голубыми бирками с призывом поддерживать украинского производителя, выставленных на продажу в симферопольском магазине «Shen», передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Сейран Серверович, не кажется ли вам, что данные коврики и данные призывы, мягко говоря, сейчас выглядят аморально в вашем магазине «Shen» в Симферополе?» – обратился блогер к владельцу ООО «Шен» Сейрану Османову.

В комментариях к этому посту подписчики отмечали, что это далеко не единственный магазин, в чьем ассортименте присутствуют товары с украинской символикой, и большинство торговцев не видят в этом ничего крамольного.

Однако компания «Shen» оперативно отреагировала на критику и прислала ответное письмо, в котором поблагодарила за информацию.

«Уважаемый автор! Наша компания «Shen» приобрела товар с указанными бирками в январе текущего года. Менеджер выложил товар на прилавок, не убрав данные бирки. За что понёс наказание! Спасибо за информацию. С сотрудниками компании проведена профилактическая беседа. Фотоотчёт прилагается», – заверили в компании.

К слову, сеть доставки еды в пгт Октябрьское, принадлежащая замеченному под посольством Украины в Казахстане Эрнесту Джелялову, прекратила свою работу. Как и ресторан «Эрнифуд» – семьи испугавшегося мобилизации крымчанина.