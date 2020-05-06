06.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Крымский блогер через 6 лет дал прогноз на «повторный референдум»


В Крыму не прибавилось желающих вернуть полуостров в состав Украины, поскольку все видят, что там происходит. Гипотетический повторный референдум дал бы те же результаты.

Об этом в эфире канала Союза блогеров Украины заявил крымский блогер Тамир Шейх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю… думаю что не изменилось бы ничего. Почему? Потому что уровень жизни реально вырос за это время, объективно. Может быть не так, как хотелось бы. Это раз.

Во вторых, смотря на то, что происходит в Украине, даже по украинским каналам, потому что по спутникам все равно люди смотрят, – желающих, я думаю, не прибавилось в обратном направлении», – резюмировал Тамир Шейх.

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