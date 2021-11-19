Крымский бренд получит защиту на международном уровне

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Балаклава (район Севастополя) как бренд продуктов питания заняла второе место на Втором национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России».

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации сообщила сенатор Лилия Гумерова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме того, мы с правительством завершаем работу по присоединению России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. А значит, наши бренды получат защиту и на международном уровне», – сказал Гумерова.

Под брендом «Балаклава» производятся вина агрофирмы «Золотая балка». В конкурсе «Вкусы России» принимали участие 700 региональных брендов, зарегистрированных в виде наименования места происхождения товара или географического указания.