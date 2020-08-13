Крымский депутат Госдумы поделился впечатлениями от белорусского майдана

13.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Удостоверение наблюдающего и дипломатический паспорт – эффективное средство против задержания белорусским ОМОНом, но не от попадания светошумовых гранат.

Об этом эфире телеканала «ЛДПР ТВ» заявил депутат Госдумы от Крыма Павел Шперов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гостиница, в которой мы проживали, находилась, примерно, в километре от эпицентра событий. Разумеется, было очень хорошо видно, что там происходило, взрывы светошумовых гранат были слышны ежеминутно, так, что сотрясались стёкла.

Мы несколько раз натыкались на те места, где ещё происходили столкновения, у нас несколько раз пытались проверить документы с целью последующего задержания, но учитывая, что у нас были удостоверения наблюдателей и дипломатические паспорта, ситуация была нормальная», – рассказал представитель ЛДПР.

«Конечно, когда мы один раз натыкались на цепь омоновцев с обратной стороны, выходя из очередного переулка, было не очень приятно, потому что как раз в тот момент в нашу сторону кинули светошумовую гранату, чтобы немножко нас остановить. Неприятная ситуация, но, тем не менее, мы дошли.

На обратном пути было видно, что часть скамеек перевёрнута, особого погрома не было, лёгкие баррикады, но было видно, что здесь что-то происходило», – добавил депутат.

Кроме того, он отметил, что среди протестующих плавно прошла ротация, и простую молодёжь заменили более подготовленные бойцы.

«В первую ночь в среде протестующих не было видно бойцов. Я прекрасно помню, что происходило на Украине во время майдана, это немножко не те люди. В основном были молодёжь 20-25 лет, небоевая, скажем так.

Также девушки были среди них – это не те люди, которые способны провести какие-то серьёзные мероприятия. Но судя по тому видео, которое было во вторую ночь, уже видно, что люди были более подготовленные», – сказал Шперов.