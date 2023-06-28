Крымский эксперт по недвижимости объяснила, чем чревата покупка жилья по дешёвке

Покупка в Крыму так называемых «студий» или долей в частном доме чревата потерей и недвижимости, и уплаченных за нее денег. Подобные дома, выстроенные на землях ИЖС с признаками многоквартирности подлежат сносу.

Об этом в интервью ForPost заявила директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если земельный участок был выделен для строительства индивидуального жилого дома, для ведения садоводства, то значит таким должно быть и строение – жилой дом или садовый дом. Если человек, собственник этой земли, решил заработать себе денег, построив такой трехэтажный дом, где живут 8-20 семей с разными санузлами, кухнями, входами и подъездом, это, конечно, очевидные признаки многоквартирности. Приходят комиссии, которые выносят решения о сносе, они фиксируют признаки, и после долго и трудно проходят судами, чтобы доказать», – пояснила она.

«Поэтому лично мы, как агентство, не торгуем такими «студиями», как принято называть эту недорогую недвижимость, стоимостью в 2,5 миллиона. Люди идут в неё, зная, что это многоквартирные признаки, и они очевидные, что там земля для другого. Идут из-за того, что такая цена, из-за того, что нет денег на отдельное жилье, есть у него выбор между коммунальной комнатой и этой студией, где все свое – унитаз, кухня, прочее. Пускай маленькая, но моя. Поэтому понимают они это, но до сих пор приходят к нам в офисы люди и говорят – я хочу купить студию такую за 2,5 миллиона, больше денег у меня нет, а хочу жить в отдельном. Сразу говорю – мы таким не торгуем. Но студии строятся дальше», – указала эксперт.

Характер «студии» виден по назначению земли и продаже «доли домовладения». Но легальные малометражки тоже стоят не дорого – крупные застройщики предусматривают такие квартиры-студии в цоколе многоэтажных домов.

«Они у них называются нежилые помещения типа апартаментов и стоят недорого. Это можно покупать, когда оно запроектировано правильно – в многоквартирном доме весь цокольный этаж, допустим, из этих студий состоит. Тут надо смотреть, если индивидуальный застройщик на своих шести сотках построил дом, где 8-20 квартир, это, конечно, нарушение», – указала Массальская.

В случае сноса такого дома компенсацию должен выплатить застройщик. Ни департамент, разрешивший ввод в эксплуатацию, ни нотариус, оформивший сделку, противозаконных действий не совершают – они оформляют индивидуальный жилой дом, а не многоквартирный.

«Остается ждать выплат от застройщика, от собственника земли, а дождаться или не дождаться – это второй вопрос. Законодательство предусматривает, что людям, которых сносят, должен выплачивать нарушитель, который так построил. А закон позволил это ввести в эксплуатацию, и никто ничего не нарушил. Собственник знал, что будет не индивидуальный дом, а многоквартирный, продавал доли, нотариус всё по закону оформил, доля так доля, никто не виноват», – подчеркнула директор риэлтерского агентства.

«Все документы, что вы попросите, не исключают того, что рано или поздно какой-то контролирующий орган не увидит в этом доме признаки многоквартирности и вынесет свои судебные решения. Вот чего можно ждать. Но можно и не ждать, этого может и не быть, если уж, как говорят, другого выхода нет и денег тоже. Сегодня мы ничего не изменим и не добавим, это ситуация по всей России. У нас просто сейчас все очень ярко выражено, потому что мы молодая Россия. Мы начали по упрощенной системе это все вводить в эксплуатацию, не нарушая закона. И таких случаев проскочило очень много. Теперь наступает, когда это начинают рассматривать, высматривать, выносить решение комиссии, приезжать и выявлять. Чтобы минимизировать риски, безусловно, если связывать с долями, то здесь надо привлекать таких экспертов, чтобы вам гарантировали, что если комиссия придёт, то не будет риска сноса», – заключила Массальская.