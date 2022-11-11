Крымский эксперт рассказал о срочных мерах по организации грузоперевозок перед наступающим годом

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Режим грузоперевозок после восстановления автомобильной части Крымского моста определит ФСБ, к которой перешли функции обеспечения безопасности движения по транспортному переходу.

На сухопутном маршруте фуры проводят несколько суток в очереди на контрольный пункт пропуска в Новоазовске, и если ситуация не изменится, «индекс оливье» для крымчан значительно вырастет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне руководитель Центра поддержки перевозчиков и пассажиров Крыма Вячеслав Антонов призвал грузоперевозчиков не рассчитывать на возобновление движения по Крымскому мосту, поскольку тотальная проверка приведет к задержкам и усложнит и без того не простую логистику доставки грузов из Краснодарского края. Сухопутный маршрут «Джанкой-Мелитополь-Бердянск-Мариуполь», по словам Антонова, совершенно безопасен и по состоянию дорожного полотна превосходит качество дорог в Крыму.

Экс-министр транспорта Крыма, глава региональной Ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что вопрос грузоперевозок по мосту будут решать не транспортники, а спецслужбы, и пока от них никаких указаний не поступало.

«Я не знаю, что думают в Минтрансе, потому что временами их понять сложно. Если говорят, что безопасность превыше всего, у нас с 2019 года режима повышенной безопасности не было? И что делали все службы, которые там присутствовали? Или задача была снимать перевозчиков по 500 рублей, – подчеркнул Цуркин. – Сегодня, что касается Крымского моста, то все вопросы безопасности переданы ФСБ, и официальных комментариев от ФСБ не было, в каком объёме, когда будет запускаться грузовое движение. Я напоминаю, что вице-премьер Марат Хуснуллин с главой Крыма Аксеновыми говорили, что поедут грузы 15-16 октября, но не поехали! И это говорит о том, что даже вице-премьер правительства России ориентируется на готовность дорожных служб, а решение принимают силовые структуры, в том числе ФСБ. Поэтому к 20 декабря, крайней дате восстановления автодорожной части моста, должна быть определена работа по доставке грузов».

Экс-министр транспорта Крыма напомнил, что у крымских журналистов есть хорошая традиция – считать стоимость набора продуктов для салата оливье. И в этом году он существенно подорожает из-за проблем с логистикой и очередями на пункте пропуска Новоазовск.

«С учётом 30-летнего опыта перевозок, могу сказать, что завоз продуктов на склады к Новому году начинается с 10 чисел декабря. И если мы это не сделаем, не будем завозить горошек, колбасу, конфетки, мандаринки и шампанское, граждане их будут быстрее раскупать, чем мы будем подвозить. С дефицитом цена будет расти, – пояснил Цуркин. – Сегодня уже надо определять, как будут ездить перевозчики, как ускорить процесс по сухопутному коридору. Грузоперевозчики стоят в пункте пропуска Новоазовское уже трое суток. Там физически ничего невозможно увеличить, потому что там пункт пропуска не рассчитан на такое количество транспорта и такой трафик грузовых автомобилей. Сама логистика этого пункта пропуска не позволяет увеличивать трафик. Поэтому, возвращаясь к Новому году, нужно понимать, что надо доставлять товары в ускоренном темпе. Гречка, сахар и подсолнечное масло в запасе есть, но гречка на Новый год не нужна. Нужны мандаринки и шампанское».

В ночь на субботу 12 ноября автомобильное движение по Крымскому мосту перекроют до 16.00 для надвижки второго пролета, который мостостроители укладывают вместо взорванного в результате теракта 8 октября.