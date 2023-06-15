Крымский эпидемиолог рассказала об обстановке на полуострове после каховского потопа

Инфекционные вспышки в Крыму из-за загрязнения воды после прорыва дамбы Каховского водохранилища исключены. Главная опасность – это расплод комаров на заболоченных территориях, которые могут переносить инфекции на многие километры, и, прежде всего, лихорадку Западного Нила.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила профессор кафедры инфекционных болезней медицинской академии им. Георгиевского КФУ Мунивер Гафарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю из средств массовой информации, и уже от людей, о том, что возможно заражение холерой, что вот придёт холера и так далее. В этом плане наше здравоохранение готово к встрече с холерой, и ежегодно с 1 мая любой человек, имеющий некоторые симптомы холеры, а именно жидкий стул, подлежит бактериологическому обследованию на возбудитель холеры. У нас проводятся органами Роспотребнадзора и нашим главным инфекционистом специально тренировочные учения, чтобы наши врачи были готовы к встрече к самой грозной инфекцией, как холера, и это находится под большим контролем»,- заверила ученый.

По ее словам, в жаркое время года необходимо использовать в пищу бутилированную воду или кипяченую, чаще мыть руки, бороться с мухами – то есть соблюдать элементарные гигиенические меры.

«Единственное, я могу посочувствовать территориям, где произошла эта катастрофа. У них предстоит, конечно, очень большая работа. Это большая угроза, прогнозировать можно всё, что хотите, не только кишечные инфекции, как холера, это могут быть инфекции связаны с выплодом комаров на этих водных поверхностях, которые могут являться переносчиками очень грозных особо опасных инфекций. Появление стоков из зон затопления может привести к тому, что появятся новые инфекции, которые, в общем-то, дремали, сидели в глубине, в недрах. Так как вымывание всё идёт в воду, водостоки водохранилищ, то там конечно необходимо усилить контроль за этим. Но в Крыму мы в общем-то готовы к встрече любой инфекции», – отметила Гафарова.

Она подчеркнула, что большая площадь водоёмов будет способствовать расплоду различных комаров, которые несут большую опасность арбовирусных инфекций. Но через морскую воду заразиться чем-либо с затопленных территорий маловероятно.

«Здесь я могу только добавить, что в случаях происхождения таких экстренных чрезвычайных ситуаций со стороны органов Роспотребнадзора проводится первоначальное обследование этой территории, чтобы снять первую картину, что у нас есть, что мы имеем на сегодняшний день, а потом идёт постоянный контроль и морской воды, и открытых водоёмов, и почвы, и рек. Если эта ситуация в течение какого-то времени меняется, особенно в зоне, где есть пляж, где будут массово отдыхать люди, то просто доступ к пляжам будет ограничен. Пока информации о наличии возбудителей инфекционных заболеваний у нас нет. Инфекции тоже не все живут в морской воде, не выживают», – заверила Гафарова.

Тем временем, украинские телеграмм-каналы занялись тиражированием подметного документа от имени Минздрава Крыма о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I-II групп патогенности, а также проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий.

При этом вода в Северо-Крымский канал перестала поступать, как только снизился уровень Каховского водохранилища, и в питьевые источники Крыма паводковые воды с затопленных территорий попасть никак не могли, поскольку затвор канала находится выше рухнувшей плотины.