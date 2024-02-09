Крымский фанат террористов купил себе 10 лет строгача двумя электронными переводами

Любовь Смирнова.  
09.02.2024 16:57
  (Мск) , Ростов-на-Дону
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия


Спонсор ИГИЛ из Крыма Мурат Кадыров получил 10 лет лишения свободы за два доната международным террористам.

Южный окружной военный суд подробности дела не разглашает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спонсор ИГИЛ из Крыма Мурат Кадыров получил 10 лет лишения свободы за два доната...

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Известно лишь, что в июне 2017-го Кадыров сделал один платеж на указанные реквизиты, а спустя год – второй.
При этом он доподлинно знал, что деньги идут на поддержку признанной в РФ террористической организации ИГИЛ.

«Кадыров в ходе общения посредством программы для обмена сообщениями с иными лицами получил от них необходимые реквизиты для осуществления денежных переводов.

После этого, подсудимый осуществил  денежные переводы с осознанием того, что средства предназначены для финансирования деятельности МТО «ИГ» и ее структурных подразделений в целях совершения преступлений террористической направленности», – говорится в сообщении суда.

10-летний срок он проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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