Крымский фанат террористов купил себе 10 лет строгача двумя электронными переводами

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Спонсор ИГИЛ из Крыма Мурат Кадыров получил 10 лет лишения свободы за два доната международным террористам.

Южный окружной военный суд подробности дела не разглашает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известно лишь, что в июне 2017-го Кадыров сделал один платеж на указанные реквизиты, а спустя год – второй.

При этом он доподлинно знал, что деньги идут на поддержку признанной в РФ террористической организации ИГИЛ.

«Кадыров в ходе общения посредством программы для обмена сообщениями с иными лицами получил от них необходимые реквизиты для осуществления денежных переводов. После этого, подсудимый осуществил денежные переводы с осознанием того, что средства предназначены для финансирования деятельности МТО «ИГ» и ее структурных подразделений в целях совершения преступлений террористической направленности», – говорится в сообщении суда.

10-летний срок он проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован в Апелляционном военном суде.