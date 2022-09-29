Крымский федеральный округ включит Одессу и Днепропетровск – Бобков

29.09.2022  11:28 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия


Днепропетровск, Одесса и Николаев также могут стать частью нового Крымского федерального округа.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Днепропетровск, Одесса и Николаев также могут стать частью нового Крымского федерального округа. Об этом...

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Политик напомнил, что история уже знает пример, когда все эти земли находились в составе Новороссии.

«Крым – это уникальный регион. Регион, который и эти восемь лет помогал ДНР и ЛНР, и многие вопросы интеграционные. Крым в этом плане может выступать флагманом.

Хотел бы подчеркнуть, что на самом-то деле, процесс, который сейчас мы наблюдаем, — это завершение одного из этапов, первого этапа новой волны воссоединения, возвращения ранее оккупированных Украиной территорий.

Исходя из этого, вполне допускаю, что через некоторое время мы в этой студии будем встречаться, и вы будете говорить о том, что мы можем говорить о Крымском федеральном округе, но туда ещё будет предложено включить Одессу, Николаев. Тогда я вам отвечу, что когда-то ведь был Новороссийский край. Это было не просто формирование какое-то исторически сложившееся, это было Новороссийское генерал-губернаторство», – сказал политик.

«Я напомню, что центр генерал-губернаторства находился в Одессе, потому что Одесса – это был первый город будущей Украины, который достиг численности населения в сто тысяч человек. Это был крупнейший город, крупнее, чем Киев по численности населения. Напомню, что туда входил еще и замечательный город Екатеринослав – это нынешний город Днепропетровск.

Поэтому тогда мы можем заговорить уже о других каких-то конфигурациях. На этот момент, когда мы говорим о конкретных результатах референдума, конечно, логическое построение округа, в котором флагманом был бы наш регион, имеет логику», – заявил Бобков.

 

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