Днепропетровск, Одесса и Николаев также могут стать частью нового Крымского федерального округа.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик напомнил, что история уже знает пример, когда все эти земли находились в составе Новороссии.

«Крым – это уникальный регион. Регион, который и эти восемь лет помогал ДНР и ЛНР, и многие вопросы интеграционные. Крым в этом плане может выступать флагманом.

Хотел бы подчеркнуть, что на самом-то деле, процесс, который сейчас мы наблюдаем, — это завершение одного из этапов, первого этапа новой волны воссоединения, возвращения ранее оккупированных Украиной территорий.

Исходя из этого, вполне допускаю, что через некоторое время мы в этой студии будем встречаться, и вы будете говорить о том, что мы можем говорить о Крымском федеральном округе, но туда ещё будет предложено включить Одессу, Николаев. Тогда я вам отвечу, что когда-то ведь был Новороссийский край. Это было не просто формирование какое-то исторически сложившееся, это было Новороссийское генерал-губернаторство», – сказал политик.