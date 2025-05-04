Крымский философ: США-партнёр – не лучше, чем США-враг

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«Вбросы» о готовности США признать российский статус Крыма при отказе Украины сделать то же самое, а также о подвешенном статусе других новых территорий РФ – не такое уж и благо.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ему (Трампу) кажется, признание Крыма частью России – это уступка со стороны США. Но мы-то понимаем, что это не уступка со стороны США, а закономерное следствие всех тех движений, которые с 1991 года происходили в Крыму, ничего более. Для нас это начало переговоров, а для Трампа это середина, скорее, или ближе к концу», – считает эксперт.

По его словам, в рамках большой бизнес-стратегии Трампа любое решение несет выгоду: не признает Крым – Трамп найдёт себе выгоду, признает – тоже свою выгоду найдет.