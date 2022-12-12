Крымский историк объяснил, почему Ивану Франко не место в истории Крыма

Имя Николая Данилевского, как философа, ученого, публициста мировой величины, не сопоставимо с именем Ивана Франко, которого знают только на Украине. Поэтому в выборе имени для главной научной библиотеки Крыма эти личности не равнозначны, не говоря уже о том, что Данилевский спас крымское виноградарство и виноделие, а Франко никакого отношения к Крыму не имеет.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думал, что с 2014 года нет таких названий, и никакие библиотеки не названы именем Ивана Франко. Думал, что это все давно уже сделано. Раз стоит такой вопрос, то идея переименования с Ивана Франко на Николая Данилевского она абсолютно естественная. Если говорить о Данилевском, этот человек с мировой известностью, первого калибра такого, философ, ихтиолог, человек, который спас крымские виноградники от филлоксеры, — подчеркнул Смолин. – Параллельно с тем, что занимался историософией, изучал все рыбное хозяйство Российской империи. И надо сказать, что сам то он считал самым главным своим трудом такую огромную книжку, которую он написал в конце своей жизни под названием «Дарвинизм. Критическое исследование».

Он как раз был борцом с материализмом, с теми «иванами франко», которыми до сих пор названа библиотека. Потому что Франко был жуткий атеист, социал-демократ, украинофил. И первым из зачинателей того сепаратизма, с которым сегодня Россия столкнулась на Украине. Поэтому я несколько удивился, что его имя до сих пор висит на зданиях в Крыму, который выбрал свободу и присоединился к России. Поэтому здесь, если сравнивать, то Франко третьестепенный региональный писатель сепаратистской литературы политического толка и полуразвратного содержания. Данилевский – это первостатейный мировой писатель, который известен в мире, является основателем цивилизационного подхода в исследовании истории мировых цивилизаций».

По мнению Смолина, имя Данилевского не только должно найти место в названии научной библиотеки – его вклад в развитие Крыма достойно памятника.

«Его значение для русской культуры даже трудно переоценить, – убежден ученый. – Это на уровне Толстого, Достоевского, Пушкина и такого ряда писателей… У него была такая формула, что русский человек должен быть русским в России, а вне России он должен быть панславистом, то есть поддерживать все течения православных славянских народов в своём объединении вокруг Российской империи, как самой большой государственности, которая исторически всегда защищала православные славянские народы. Это учение в советские времена сработало в Варшавском договоре. Все славянские страны в политическом плане были подчинены большой России, пускай даже под другим названием».

Напомним, Общественная палата Крыма будет инициировать переименование Крымской республиканской библиотеки им. Франко в Крымскую республиканскую библиотеку им. Данилевского. Именем идеолога панславизма, который одним из первых вывел различие и равенство культурно-цивилизационных подходов, накануне его 200-летия была названа пещера на плато Ай-Петри.

Тем временем само имение Данилевского вместе с могилой и «философским парком» находится за забором подведомственного МВД РФ «Загородного дома «Русичи». Попытки вычленить участок парка с захоронением не увенчались успехом – из Министерства внутренних дел пришел отказ, а Министерство культуры Крыма не стало идти на конфликт с МВД и отказалось придавать парку Данилевского статус вновь выявленного объекта культурного наследия.