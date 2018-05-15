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15.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Политика, Россия

Крымский консенсус сохраняется, заявили в Госдуме


Крымский мост не только соединил полуостров с материковой Россией, но и объединил политиков РФ. Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мост соединяет не только два берега, но политиков. На пуске проекта присутствовали представители всех фракций. Крым принес единство политических партий по ключевым вопросам и объединил нас всех. Крымский консенсус до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политики. По ключевым вопросам у нас есть консенсус. Это очень важно», – сказал Володин.

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Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.

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