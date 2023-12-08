Крымский митрополит отправляет «Крымский СМЕРШ» на государеву службу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Общественная инициатива «Крымский СМЕРШ» по выявлению «ждунов» и «заукраинцев» не должна и не может подменять государственные структуры, ответственные за отслеживание потенциальных или явных врагов государства. В противном случае можно получить вторую Украину, где власть отдала свои функции Майдану, и это закончилось печально.

Об этом в эфире «Крым 24» на презентации своей книги «Гибель Империи. Российский урок» заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я глубоко убежден, что все эти функции должны осуществлять специальные государственные органы. Общественность – это другое. Мы убедились на примере недавнем и трагическом, что бывает, когда власть передаёт часть своих полномочий по насилию и часть власти. Три вещи не должно государство передавать – власть, насилие и печатание денег. Общественность, как мне представляется, этим заниматься не должна, это мое личное мнение. Это всегда заканчивается печально, если подобные структуры государство не берет в состав своих структур», – заявил Тихон.

Все неравнодушные люди, готовые подставить свое плечо, могут объединяться в добровольческие батальоны, и таким образом, помогать своему государству бороться с врагом.

«Мне кажется, надо делать из них военизированные подразделения, только под присягой, как казацкие подразделения. Это тоже опыт нашей истории – добровольцы должны быть под присягой, принятой государством. Я не военный, я могу лишь высказывать свое предположение, как сейчас ведутся все эти гибридные вредные войны – я не очень понимаю. Что касается слов, которые надо сказать нашим ребятам, находящимся там, то первое: мы должны осознавать, что это наша общая трагедия – трагедия гражданской войны, к которой нас подвигли наши самые страшные недруги. Нам победа над украинским народом не нужна – нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистничеством устройством, которое создано из части нынешней Украины, из части. Люди есть разные там», – заверил митрополит.