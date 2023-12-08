Крымский митрополит рассказал, как РПЦ поступит с украинскими предателями православия
Священнослужители ПЦУ, предавшие Православную церковь, заслуживают прощения, если покаются в своих прегрешениях.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Господь велел прощать, и мы его ученики. И это правда жизни, так же, как и правда истории, что мы призваны это делать. Все апостолы, без исключения, видевшие не только благо, как вот те люди, которые получали блага от России, бывшие в этой культуре и так далее.
Апостолы, которые видели воскрешение мёртвых, которые видели исцеление, апостолы, которые видели, какой потрясающий человек перед ними, уже подозревали даже в своей вере, что это воплотившийся ради людей Бог, столь умалившийся до человеческого образа, как только пришли испытания, я даже с дерзостью скажу, не сравнимые с теми испытаниями, которые были сейчас у наших сограждан на Украине, сбежали. Все сбежали.
Ну и что? Ну, люди, ну, убежали. Потом вернулись, покаялись, в том числе апостол Петр. К этому надо как-то попроще относиться…
Если уж человек злобно стоит и, так сказать, говорит, что до конца будет противником, это другой вопрос. Конечно, надо проверять, но это уже специальные всякие истории», – подчеркнул митрополит.
По его словам, в истории множество примеров, когда люди шли на заведомый обман, предательство, но после каялись в своих поступках прилюдно.
«Это тяжёлая история, и в истории церкви она встречалась не раз. Нельзя потакать предательству, нельзя потакать измене. Есть вещи, которые не прощаются, и предательство тоже, если люди не раскаются. И у нас были такие истории, начиная с античных церковных времен, когда некоторые становились мучениками, а некоторые изменяли, потом приходили, плакались.
Митрополит Сергий Страгородский ушёл в раскол, а потом патриарх Тихон принимал его в Донском монастыре. Тот стоял на коленях перед народом, и патриарх подошёл к нему, заплакал, взял за бороду и говорит: эх, ты, вот от тебя я уж никак не ожидал. Но простил.
Иногда это страшный, но период жизни человека, формирование его. Мы видим слишком много предательства, потом покаяние. И это ни в коем случае не является апологией предательства или оправданием его, нет. Но всё равно остаются люди не изменившие», – подчеркнул Тихон.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.