Крымский митрополит рассказал, как РПЦ поступит с украинскими предателями православия

Священнослужители ПЦУ, предавшие Православную церковь, заслуживают прощения, если покаются в своих прегрешениях.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господь велел прощать, и мы его ученики. И это правда жизни, так же, как и правда истории, что мы призваны это делать. Все апостолы, без исключения, видевшие не только благо, как вот те люди, которые получали блага от России, бывшие в этой культуре и так далее.

Апостолы, которые видели воскрешение мёртвых, которые видели исцеление, апостолы, которые видели, какой потрясающий человек перед ними, уже подозревали даже в своей вере, что это воплотившийся ради людей Бог, столь умалившийся до человеческого образа, как только пришли испытания, я даже с дерзостью скажу, не сравнимые с теми испытаниями, которые были сейчас у наших сограждан на Украине, сбежали. Все сбежали.

Ну и что? Ну, люди, ну, убежали. Потом вернулись, покаялись, в том числе апостол Петр. К этому надо как-то попроще относиться…

Если уж человек злобно стоит и, так сказать, говорит, что до конца будет противником, это другой вопрос. Конечно, надо проверять, но это уже специальные всякие истории», – подчеркнул митрополит.