Крымский митрополит рассказал о возможном переезде Таврической духовной семинарии

Таврическая духовная семинария, воздвигнутая в 1873 году Святителем Таврическим Гурием, возможно сменит симферопольскую прописку на Севастополь.

В этом случае в историческом здании семинарии откроется Духовная академия для всех прихожан, а в перспективе в Симферополе появится исторический парк «Россия – моя история», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Слухи о переезде семинарии в «Новый Херсонес» появились вместе с назначением на пост митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

«Я уже заметил, что между Севастополем и Симферополем по всей видимости существует (соперничество). Как-то не ровно дышат друг к другу, я в это только вникаю. Но это дыхание неровное ощущается, поэтому будем об этом размышлять. Что касается Херсонеса, то было мне поручение сделать этот очень интересный, поверьте, объект. Последний раз мы там были, и бомбардировка началась. Если дай бог, всё будет хорошо, а там присматривают, охраняют, то центр будет не только для всего Крыма, а для всей России», – прокомментировал он циркулирующие среди прихожан предположения.

«В этом году 150 лет Таврической семинарии, и конечно никто не собирается её в этом году куда-то переводить. Есть другой вопрос, ещё нерешённый – быть может этой семинарии лучше будет при этом комплексе? Научном, образовательном, культурном, просветительском и учебном. Мы об этом думаем. Во всяком случае – практика для студентов будет уникальнейшей, когда они могут и водить экскурсию, и продолжать образование в тех научных центрах Академии наук России, которые будут именно там, где они будут читать лекции для специально приехавших детей, молодёжи. Это несомненный плюс. Ну, окончательного решения, ещё раз повторяю, я сказать не могу», – сказал Тихон и заверил, что даже если семинария переедет, то помещение, в котором находится семинария, несомненно будет просветительским, духовным и образовательным центром для всего Симферополя и окрестных мест.

«Мы делали уже в Сретенском монастыре так называемую Духовную академию для мирян. То есть это не семинаристы, а люди любых возрастов получают каждый на своём уровне некое серьёзное дополнительное образование. У нас преподавали преподаватели МГУ, духовных академий и, конечно, образованные священники. Это другая ипостась, но тоже очень востребованная», – считает митрополит.

Что касается других планов для крымской столицы, то среди них исторический парк «Россия – моя история».

«Очень интересный проект, мы уже сделали 26 таких парков, 2 из них на новых территориях: один – в Луганске, другой – в Мелитополе. Они небольшие, а для Симферополя надо больше. Тем более, что здесь удобно приезжать в центр Крыма. Для взрослых – это интерактивные такие экспозиции музея, которые рассказывают о нашей истории, причём увлекательно, а для детей еще и в игровом формате. Хотя, каждый может углубляться в историю настолько, насколько ему интересно, потому что электронная техника даёт возможность проникать в тачскрин, насколько возможно. Вот этот проект точно мы хотели бы сделать здесь, и, возможно, в «Артеке», – подытожил Тихон.